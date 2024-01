¿Hay ‘compló’?

Las fallas que presentó Mexicana de Aviación en su sistema de adquisición de boletos, desde el mismo día en que inició operaciones (diciembre 26 del 2023) y hasta el fin de año (inclusive), les causó molestias justificadas a los pasajeros que contemplaban trasladarse vía aérea a los destinos ofrecidos.

Al través de sus dos plataformas digitales, fue prácticamente imposible lograr una reservación –¿aún lo es?– tanto como en el mostrador que está ubicado en el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, donde su personal se vio incapacitado para resolver la demanda.

Lo comento con pleno conocimiento de causa porque, encontrándome en la Ciudad de México, me atrajo confirmar el rescate que la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. hizo de la empresa quebrada en 2014.

Aparte, porque la distancia en ruta terrestre, entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria (de 741 kilómetros) –que se recorre en alrededor de ocho horas–, vía aérea, partiendo del AIFA se reduce a 475 kilómetros y el gasto económico es menor, comparado con el de la gasolina y las casetas. Y casi igual al que cobran los autobuses foráneos, que tardan hasta 14 horas para cubrir el itinerario.

Una y otra vez solicité la reservación vía electrónica, durante dos días.

Pero, al momento al momento de pagar, las dos páginas se inhibieron.

Tomé entonces, la decisión de trasladarme de la CdMx al AIFA, sito en el municipio de Zumpango (Estado de México), a 44 kilómetros de la capital del país (para reservar y adquirir el boleto respectivo), sorprendiéndome los accesos al modernizado aeropuerto de Santa Lucía: seguros, bien trazados y con señalización acertada –fuera de un tramo que pasa por San Cristóbal que es casi el centro del municipio Ecatepec–, lo que me lleva suponer que en unos meses más el paso a la terminal aérea será más ágil pues asoman construcciones en las vías que ahí conducen.

Empero, operativamente, hay fallas para cumplir el objetivo.

Y según advierte el personal de Mexicana de Aviación –que despacha en el AIFA–, el problema para adquirir boletos no es de la aerolínea porque es otra empresa la intermediaria entre Mexicana de Aviación y los bancos y eso es, precisamente, lo que no permite ‘reservar en línea’. No sólo a quien lo solicita particularmente sino también al personal de la empresa pública al estar sujeto a un tercero.

Como fuere, Mexicana de Aviación, también en el aspecto técnico, por las prisas en que fue echada a andar, ha tenido fallas técnicas, como:

1) El desvío del aterrizaje de su primer vuelo, del aeropuerto de Tulum (Quintana Roo) al de Mérida (Yucatán).

2) El derrame de combustible que el vuelo 1789 registró al inaugurarse las operaciones de la empresa; y

3) La falta de aviones para cubrir las rutas ofertadas.

Como fuere, en este arranque de actividades se advierte un ‘compló’.

¿O acaso, falta de capacidad del personal, al negarle a los solicitantes pagar sus boletos en línea, aunque eso no excluye de ninguna culpabilidad a la aerolínea al no admitir, tampoco, la reservación de vuelos con pago en efectivo?

En fin, estamos a días de haber iniciado el rescate de esa aerolínea. Y al detectarse el ‘compló’ seguramente se corregirían las fallas, so pena que Andrés Manuel López Obrador siga siendo objeto de escarnio por parte del grupo que mantiene bajo su control el espacio aéreo.



Plataformas en caída

Ignoro cuantas unidades componen el parque vehicular de las plataformas de transporte móvil DiDi y Uber, aquí en Ciudad Victoria, pero supongo que su número rebasa la cifra de taxis registrados ante la Subsecretaría estatal de Transporte, encargada de regularizar la prestación del servicio.

Desde su aparición por estas latitudes (al inicio del 2020), la demanda del servicio fue y ha sido copiosa, ante la deficiencia y elevadas tarifas que presentan los taxis convencionales porque ambas plataformas iniciaron sus operaciones con vehículos nuevos, limpios, operadores respetuosos y a un costo menor para el usuario.

Sin embargo, a tres años por doquiera se ven unidades colisionadas y graves fallas mecánicas, sucias, choferes que al manejar sintonizan música a todo volumen y las tarifas varían, según la ley de la oferta y la demanda.

Hasta el fin del año que nos antecede los propietarios y operadores de DiDi y Uber no estaban registrados legalmente, por lo que tampoco cubrían los impuestos a que deben estar sujetos por Ley de Transporte, pero desde el inicio de este año tendrán que pagar un 2% de impuestos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.

Esto dejaría una derrama económica anual de 240 millones, según dijo el subsecretario de Transporte, José Armando Lara Valdés, luego de que la LXV Legislatura del Congreso local aprobara una iniciativa presentada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández.

Aún está en veremos la aportación que cada operador debe cubrir por brindar el servicio –alrededor de 9 mil 500 pesos anuales, según se dice–, pero, lamentablemente, serían ambos pagos cargados a las tarifas que se cobran a los usuarios, pues visto está que ambas plataformas nunca salen perdiendo.

Lo que sería un acierto, es dotar de placas especiales a esas unidades de servicio de transportación. No sólo para evitar piratería, sino también los abusos contra el usuario.

