¿Ratatouille? Video de ratas en cacerolas de puesto de comida se hace viral

Menos, los que se ubican por los rumbos de La Merced o Tepito… “No hay tanta diferencia entre un puesto callejero de la India y unos tacos de la CDMX”, comentó sobre el video, Fabiola González.

Entonces, ¿dónde está esto? Según uno de los usuarios está en la India.

Por eso dicen los extranjeros que viajan a la India que se enferman las primeras semanas al estar ahí”, señaló la usuaria @ViktoriaJolie.

Por su parte, @Joi_Jorgito señaló en forma irónica, que los roedores en la India “son sagrados y no transmiten enfermedades”, además de comer “el mismo alimento” y, según aseguró, “no andan entre la basura”.

A lo que se refiere este usuario es al templo de Karni Mata, donde más de 25.000 ratas “transitan” por el suelo de un lado a otro. El portal español 20 Minutos publicó a finales del año pasado que “en la religión hindú, la vida de un animal se considera igual a la de un humano, de modo que todas estas ratas se cuidan y veneran”.

No por ello, dejó de haber comentarios como el de vanessa g: “De todos los países, a la India no me inviten… paso en su gastronomía”.

