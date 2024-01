Tamaulipas registró 15 muertes en 80 accidentes carreteros del 15 al 31 de diciembre

TAMAULIPAS.- Un total de 80 accidentes carreteros fueron el saldo que registró Tamaulipas en la primera mitad del operativo “Guadalupe-Reyes”, donde lamentablemente perdieron la vida 15 personas.

Es el primer corte que brindó la coordinación de Protección Civil (PC) en el Estado a Expreso, al ser cuestionado sobre el saldo en incidencias que arrojó en las festividades navideñas y de fin de año del 2023.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de PC, en entrevista destacó que estos lamentables hechos ocurrieron en su mayoría en los tramos carreteros del centro de Tamaulipas.

Desde la carretera Victoria-Zaragoza; Victoria-Matamoros y Reynosa, y la Victoria-Monterrey es donde pierden la vida en accidentes vehiculares estas 15 personas entre adultos y niños.

“Iniciamos el operativo el 15 de diciembre, y al 31 de diciembre hemos tenido 80 accidentes en carretera, de los cuales, tristemente fueron 15 perdonas fallecidas”, dijo González de la Fuente.

Y agregó que “se presentaron más en la zona centro; en la Victoria-Monterrey; Victoria-Matamoros; en la de Zaragoza, es donde se ha presentado más”.

El funcionario estatal, explicó también que las razones fueron principalmente por factor humano, es decir, imprudencia al conducir o también el exceso de velocidad.

Así mismo las atenciones por parte de dicha corporación ascendió en esta primera mitad a 125 personas, de las cuales, 63 tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la región centro.

En torno a accidentes por uso de pirotecnia, destacó un saldo blanco, pues no hubo llamados de emergencia por quemaduras graves o algún otro tipo de daños provocados por estos a los usuarios de pólvora.

“No tuvimos reporte de alguna persona lesionada, solo hubo un caso en Güémez donde reportaban a un joven el cual tuvo una quemadura, pero acudió a la unidad médica y no encontró nada, acudiendo PC de Güémez y ya no supimos si acudió por sus propios medios, pero ya no se supo nada”.

En torno a incendios, señaló que se han atendido 10 incendios del 15 al 31 de diciembre entre pastizales y conatos en domicilios.

“Si tuvimos atenciones por incendios en pastizales, de conatos de incendio en casa habitación y en vehículos”.

“Pero no hubo nada de incidencia por manejo de fuegos pirotécnicos”.

Por último señaló que en los siguientes últimos 15 días de operativo, la incidencia de accidentes bajará muy notablemente al tener ya más despejadas las carreteras y ante el regreso de paisanos y vacacionistas a sus lugares de origen o residencia.

POR ANTONIO H. MANDUJANO