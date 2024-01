Así puedes recuperar tu dinero del Infonavit si no lo usaste nunca

Si fuiste asalariado y, a lo largo de tu vida laboral, nunca empleaste tu crédito para vivienda y ya te encuentras en situación de jubilación, o si conoces a alguien que se halla en esta circunstancia, es crucial que sepas que es viable recuperar esos fondos que se han acumulado a lo largo del tiempo en el Infonavit.

Dentro del panorama actual de vivienda en México, muchas personas buscan información sobre cómo recuperar el dinero del Infonavit que no usaron durante su vida laboral.

Gracias a las políticas implementadas, el Infonavit ha experimentado cambios significativos, centrando su misión en las necesidades reales de vivienda de las familias trabajadoras.

A través de reformas como la propuesta por el presidente López Obrador, la entidad ha evolucionado en su oferta de créditos, con tasas de interés más bajas y programas que buscan proteger el patrimonio de los trabajadores.

Además de la recuperación de fondos, el proceso para reclamar dinero del Infonavit se ha simplificado, permitiendo que los jubilados puedan acceder a sus ahorros con facilidad.

Contexto y Transformación:

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, explicó en estas mismas páginas, que desde diciembre de 2018 se comprometieron a regresar al núcleo de lo que el Infonavit representa: centrarse en las necesidades reales de vivienda de las familias trabajadoras de México. Se trata de recuperar la esencia de esta institución como un ente de seguridad social del Estado mexicano.

Durante esta administración, el Infonavit ha pasado por una transformación profunda, dejando atrás políticas pasadas y estableciendo nuevos paradigmas de vivienda. Uno de los grandes logros fue la reforma a la Ley del Infonavit en 2020, propuesta por el presidente López Obrador en conjunto con empresarios, sindicatos y el gobierno. Esto transformó radicalmente cómo el Infonavit opera y se relaciona con sus derechohabientes.

Innovaciones en los Créditos:

Actualmente, el Infonavit ofrece diversas modalidades de crédito que permiten a los derechohabientes construir y adquirir patrimonio de acuerdo a sus propias necesidades y deseos. Además, se ha realizado una reducción en las tasas de interés de los créditos, beneficiando principalmente a quienes tienen ingresos menores. Se establecieron también facilidades para que los derechohabientes unan créditos, independientemente de su estado civil, facilitando así el acceso a viviendas de mejor calidad y ubicación.

Compromiso con la Sociedad:

El Infonavit ha implementado una serie de programas y medidas, con la finalidad de garantizar viviendas adecuadas y accesibles para las familias mexicanas. Se promueve la ubicación estratégica de las viviendas y se han implementado políticas que buscan proteger el patrimonio de las y los trabajadores, evitando desalojos y favoreciendo la mediación.

El Infonavit sigue en constante evolución, buscando siempre el bienestar de sus derechohabientes. Con proyectos a futuro que incluyen el desarrollo urbano y de vivienda en zonas estratégicas y la colaboración en grandes proyectos de infraestructura en México, el Infonavit reafirma su compromiso como una institución de seguridad social que respalda a las personas en su objetivo de formar patrimonio a lo largo de su vida laboral.

El ABC para reclamar tu dinero al infonavit

Si fuiste asalariado, nunca usaste tu crédito para vivienda y ya te jubilaste (o conoces a alguien en esa situación), entonces debes saber que sí es posible recuperar ese dinero ahorrado en el Infonavit.

Siempre que no se haya utilizado ese capital para comprar algún inmueble, es posible recuperarlo. Te decimos cómo, de acuerdo con expertos de Compara Gurú.

¿Cuánto dinero puedo recuperar de mi aporte al Infonavit?

Gracias a las modificaciones a la ley de la institución, es posible recuperar desde 50 mil hasta 350 mil pesos; esto depende del tiempo de cotización al IMSS que hayas tenido como trabajador y el monto de tu salario. En promedio se devuelven 70 mil.

¿Cuáles son los requisitos para reclamar el dinero del Infonavit?

Si deseas tramitar la devolución de dinero, debes cumplir al menos con los siguientes requisitos. Revisa e infórmate para evitar pérdidas de tiempo si no cubres con todo lo necesario para tramitarlo.

Debes estar jubilado

Debes ser el titular de la pensión

No contar con un crédito del Infonavit vigente

No debes estar en un proceso de aclaración de homonimia. Es decir que no estés tramitando la demostración de tu identidad si existe otra persona con tu mismo nombre. Esto se requiere para saber a nombre de quien estarán los fondos.

El saldo de tu subcuenta no debe haber sido traspasado a tu Afore. Si así fuera, entonces debes hacer el trámite de la devolución en tu Afore.

Debes contar con identificación vigente

Debes saber si tienes saldo en tu subcuenta de vivienda. Lo puedes consultar en su página o llamar a Infonatel al 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008 3900, sin costo desde cualquier parte de la República.

Tener Número de Seguridad Social (NSS), asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También te solicitarán tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Pasos para reclamar tu dinero del Infonavit

Ingresa a la página web de solicitud de devoluciones.

Escribe en ella tu NSS.

Llena el formulario que aparece en la página. Te proporcionarán un número de folio de tu trámite que se denomina “número de caso”. Es importante que anotes ese número para darle seguimiento a tu trámite.

Elige el Centro de Servicio de Infonavit para que acudas a continuar el trámite.

Agenda una cita.

Da seguimiento a tu trámite con tu número de caso.

Recuerda que puedes solicitar tu dinero del Infonavit desde el primer año de tu jubilación, pero ten cuidado con las personas que te ofrecen llenar la solicitud a cambio de que les pagues o que te hagan el trámite, ya que todos son gratuitos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR