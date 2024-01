Lupita pide ayuda para poder caminar

TAMPICO, TAM.- Lupita tiene tres años y todavía no puede caminar, por eso pide la ayuda de la ciudadanía, necesita 300 mil pesos.

Vive en la zona metropolitana y ha estado exponiendo su caso en páginas para poder juntar el dinero que requiere para su operación.

“Dos días antes de cumplir un año me pasó un horrible accidente donde me dañé la columna entre otras cosas a causas del accidente perdí la sensibilidad en mis piernitas no puedo moverlas no puedo caminar” explicaron en redes sociales.

En esta travesía que ha vivido perdió un riñón ( el derecho ) y parte del intestino, el cual ya le fue reintegrado.

“Gracias a Dios hoy tengo 3 años pero no he recibido mucho apoyo para que me ayuden a caminar, la cirugía cuesta $300 mil pesos

Mi mamá es madre soltera y hasta ahorita ha batallado mucho sola, espero que alguien me pueda ayudar para que mi niña pueda caminar” mencionaron.

Publicó varias fotografías como evidencias y el siguiente número de tarjeta bancaria : 4152 3138 9915 8963.

POR MARIO PRIETO