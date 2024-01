Mujer se quita la ropa tras ser atrapada robando en una tienda

PUEBLA.- En una sucursal de Bodega Aurrera ubicada en las Torres, en Puebla, una mujer fardera desató tremendo espectáculo luego de ser sorprendida robando mercancía de la tienda, por lo que de inmediato fue detenida por los empleados del lugar y obligada a devolver los productos que intentaba sustraer.

Sin embargo, la mujer puso resistencia agrediendo a los trabajadores de la sucursal y lanzándoles golpes y todo tipo de insultos, y no conforme con eso, armo tremendo espectáculo al desnudarse frente a la mirada de clientes, que no salían de su asombro ante las acciones de la mujer, quien se hacía la indignada tras ser descubierta en pleno robo e intentaba comprobar su inocencia.

Los hechos quedaron registrados en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, en donde la mujer fue apodada “Lady Aurrera”, y en donde se observa el momento en el que la delincuente, con el cabello rojo y un pants, agrede a uno de los empleados de la tienda, quien le exige retirarse del lugar, luego de haber sido descubierta.

#LadyAurrera 🫣🔞 Cachan a fardera "operando" en Bodega Aurrera y, para probar su "inocencia" decide quitarse la ropa 🤦 pic.twitter.com/8dtEi1CmhR — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 9, 2024

“A mí no me pegues idiota, a mí no me toques culero, porque yo si vengo y me paso de v*rga, me vuelves a pegar y vas a m*mar v*rga con mi familia, que vengan (la patrulla) me pego”, expresa sumamente alterada y molesta la mujer a quien los empleados del lugar le piden retirarse.

En el clip se observa cómo la sospechosa toma su celular y comienza a llamar a alguien, a quien asegura, fue golpeada por un trabajador de la tienda, sorpresivamente, la mujer comienza a quitarse la ropa en un intento por demostrar su inocencia, mientras los presentes solo ríen y piden que se llame a una patrulla.

Hasta el momento se desconoce si la mujer fue detenida o si se inició una investigación en su contra, en tanto, en redes sociales circulan las imágenes de la ladrona quitándose la ropa y provocando un gran alboroto.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR