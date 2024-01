Así reaccionó una mujer al ver a su hijo bailando ‘el mandilón’ en su boda

El video de la reacción de una suegra contra su nuera al ver a su hijo bailando ‘el mandilón’ se ha viralizado a través de redes sociales y, es que, al parecer a la señora no le agradó la tradición que había en la familia de la novia.

En X, antes Twitter, circula el video en donde se observa toda la incómoda escena que hubo en una boda, cuando una señora interrumpió el baile de ‘el mandilón’ porque no le pareció la forma en la que se veía su hijo ante su ahora esposa.

En el video se observa a la novia con un sombrero y cinturón, mientras que el hombre lleva puesto un mandil, un reboso cargando un niño y una escoba, cuando de pronto una mujer, presunta madre del novio, irrumpe en la pista para ‘ayudar’ a su hijo y quitarle lo que llevaba puesto.

La suegra de la novia le quita la escoba a su hijo y se la da a ella, sin que hubiera respuesta, puesto que esta siguió bailando al ritmo de ‘el mandilón’. Acto seguido, también le quita al bebé e intenta dárselo a la mujer, pero tampoco lo agarra.

‘Mi suegra se molestó por ver a su hijo de mandilón’

En una parte del clip, la mujer aseguró que su suegra se molestó por ver a su hijo de mandilón.

Yo me molesté porque no supo aceptar mis tradiciones, jaja, pero no me importó, mi esposo se divirtió y yo también”, escribió la mujer.

La mamá del novio no soporto ver a su hijo bailando el tradicional baile "el mandilón" y molesta entro a interrumpir el baile pic.twitter.com/2jJau70OtQ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 15, 2024



Usuarios de redes sociales reaccionaron al video y, entre los comentarios se lee:

Estará contenta la novia con la suegra que le tocó.

Sabes que la boda va a estar toda ñera cuando la mamá del novio no lleva vestido.

No hay nada de malo en que un hombre lave trastes, limpie o cuide niños.

Lo he visto varias veces. No me gusta, se me hace ridículo rayando en lo corriente.

Si la suegra no está contenta, se avecina una tormenta.

