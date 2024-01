Con los niños NO

Así no se vale. Quedaron que iban a ser diferentes, dijeron que no eran iguales y en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, no cambian en mucho las cosas.

Derivado de las bajas temperaturas que se reflejan por el Frente Frío N° 27, la Maestra Lucia Aime Castillo Pastor, ratificó que en el caso de que la temperatura descienda por debajo de los 5 grados centígrados, es decisión de las madres y padres de familia enviar o no a sus hijas e hijos a las escuelas e instituciones de educación básica y media superior.

No se vale. La educación no puede trastocarse de esta manera, no debe dejarse a consideración de los padres; el gobierno debe ejecutar su responsabilidad y dictar un pronunciamiento sólido, o son ellos los que suspenden o son ellos los que exhortan a la ciudadanía en general a que cumplan con la dicha de asistir a clases.

Por supuesto que la intención de Castillo Pastor, es la de resguardar la integridad física y la salud de niñas, niños, jóvenes, personal educativo, de apoyo y asistencia a la educación de las escuelas de nivel básico y medio superior, de sostenimiento público y privado de la entidad, por eso tal medida “pertinente” en relación con el Frente Frío N° 27, sin embargo, la entidad y muchos menos la patria está para perder días académicos, y menos cuando venimos de una pandemia que paralizó al mundo entero.

Nadie duda que la decisión tomada sea difícil, incluso, de acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil, con información del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno ingresó al estado, desde la tarde del domingo, cuando apabullaban a los Vaqueros de Dallas, y durante el transcurso de este lunes, comenzó a ocasionar un importante descenso de temperaturas y cambios en condiciones ambientales como: llovizna, aguanieve, graupel (granizo suave), heladas, evento “norte” con ráfagas de viento entre 45 a 65 km. por hora y viento de entre 80 a 100 km. por hora en el Golfo de México.

Abríguese bien, tome cafecito y lechita caliente, pero lo más importante… no olvide echarse una gran chaqueta para hacerle frente al frío, y si en la oficina tiene su abrigo favorito, cuídelo.

En la intimidad… Precisamente el pronóstico de bajas temperaturas para el noreste mexicano, el Gobierno de Ciudad Madero, se encuentra preparado con los protocolos de atención y albergues, a fin de brindar apoyo a la población vulnerable.

Al informar lo anterior, el director de Protección Civil, Adán González Romero, señaló que por indicaciones del alcalde Adrián Oseguera Kernion, se activaron las instalaciones del Cuartel de Bomberos, el Auditorio Municipal y el gimnasio “Benito Juárez”, para ser utilizados como albergues en caso necesario, en donde se ofrecerá alimento caliente y cobijas por parte del Sistema DIF local, encabezado por la señora Ana Cristina Organista de Oseguera.

En ese contexto, personal a su cargo lleva a cabo constantes recorridos por la zona centro y colonias vulnerables, a fin de trasladar a quienes carecen de un sitio seguro para resguardarse de las condiciones climatológicas ocasionadas por el frente frío No. 27, principalmente a las personas en situación de calle.

Por David Ed Castellanos Terán

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608