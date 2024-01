Dilema de AMLO

Suponer que Movimiento Regeneración Nacional (morena) lograría la meta trazada por Andrés Manuel López Obrador, de obtener la mayoría absoluta del Congreso de la Unión, es un desvarío, pues, a lo largo y ancho del país asoman sectores (que sí votan) inconformes con el régimen presidencial; y es ahí, precisamente, donde se gesta el sufragio en contra de su candidata Claudia Sheinbaum Pardo y de los abanderados al Senado de la República y al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El ‘Plan C’ del tabasqueño consiste en orientar el voto verticalmente, a fin de que la mayoría de los 97 millones 782 mil 429 electores (que registra la lista nominal) crucen las tres boletas en una misma línea porque sólo así concretaría su proyecto transexenal reformatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues durante su mandato lo han evitado sus opositores del Poder Legislativo.

Actualmente, morena y sus aliados –PT, PVEM y PES–, en la Cámara alta tienen mayoría simple (con 73 senadores) pero no alcanzan la mayoría absoluta (prevista por la ley de dos terceras partes de los 128 legisladores), para reformar la Carta Magna, por lo cual las iniciativas presidenciales para enmendar la Constitución han sido ‘bateadas’, pues el ‘bloque opositor’ que conforman el PAN, PRI y PRD suma 34 senadores; Movimiento Ciudadano (MC) registra 13 y sin partido aparecen seis, quienes igual han rehusado la intención de modificar algunos preceptos constitucionales.

En la Cámara de Diputados ocurre lo mismo.

Cuentan morena y sus aliados con la mayoría simple (el 54.6 % de los integrantes de la LXV legislatura), pero no con la mayoría absoluta para las reformas planteadas por López Obrador, ya que la coalición PAN-PRI-PRD mantiene el 39.6 por ciento de ese cuerpo colegiado; y MC ostenta el 5.8% que utiliza a su conveniencia.

De ahí que el objetivo presidencial sea ganar el Congreso de la Unión, en el entendido de que la Presidencia de la República la retendría morena, merced al ejército de beneficiados con los apoyos sociales y por la falta de arrastre de la principal oponente de Claudia (Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz) y la opacidad del candidato naranja Jorge Álvarez Máynez, quien, por cierto, es impugnado por el PRI y por la senadora (otrora emecista) Indira Kempis Martínez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El agandalle con las candidaturas senatoriales y a la Cámara baja que cometió Movimiento Regeneración Nacional (morena), como su imposición para privilegiar intereses de tribus domésticas, sin respetar el proceso para democráticamente designar a sus abanderados, dispara cualquier cantidad de inconformidades tanto en su militancia como entre sus simpatizantes, lo que lleva a sospechar que el ‘día d’ habría voto cruzado.

Y eso, obvio es, en detrimento del proyecto transexenal del presidente, quien insiste en violentar las leyes al abordar cotidianamente el tema de las elecciones concurrentes y llamar al voto en una misma línea.

Esto refiere la desesperación que lo inquieta para ganar la mayoría del Congreso de la Unión pues bien sabe que, de otra forma, su proyecto sería echado a la basura y su relevo batallaría mucho durante su régimen para al menos gobernar medianamente, porque enfrentaría a dos poderes que, por ahora, le son opositores a morena: el Legislativo y el Judicial.



Definiciones tardías

Tanto ha dilatado morena sobre el asunto de las candidaturas (al Congreso local y las alcaldías) que el proceso selectivo empieza a causar hartazgo al conglomerado que puebla los 43 ayuntamientos de Tamaulipas.

Todos y cada uno de los suspirantes dicen, a través de redes sociales, ser la mejor opción y hasta aprovechan cualquier evento en su proselitismo terrenal, aunque ahora empiezan a golpearse por la desesperación que los caracteriza en su intento de desacreditar a sus rivales.

Dicen, quienes se ostentan como profetas de las nominaciones que, al menos, Carlos Víctor Peña Ortiz (Reynosa) y Armando Martínez Manríquez (Altamira) como Nataly García Díaz (Díaz Ordaz), Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal (Nuevo Laredo) y Eduardo Abraham Gattás Báez (Victoria), serán nominados para ser reelectos.

En los dos primeros casos lo dudo, por sus conflictos ministeriales que aún no resuelven; y respecto a los otros tres, su trabajo es elocuente como se refiere en los medios de comunicación masiva.

Al tal ‘Makito’, le afecta el proceso judicial que enfrenta –por lavado de dinero–, amén de la insistencia de su madre Maki Esther Ortiz Domínguez, de ser candidata a senadora por el PVEM, condicionando el capital político que dice tener en Reynosa.

Nataly, irá por la libre arropada por los grupos de interés locales.

El munícipe sureño enfrenta acusaciones graves de corrupción, pero a favor cuenta con el apoyo del diputado federal Erasmo González Robledo y en cuanto a ‘Lalo’ su popularidad y transmisión con la sociedad le garantiza el triunfo, aun cuando haya lunáticos que codicien la candidatura.



Cicuta

Jorge Espino Ascanio, en el proceso de la entrega-recepción, como Auditor Superior del Estado, obligado está a justificar el tráfico de influencias sobre la contratación de su hijo e hijastras como servidores públicos sin presentar ellos trabajo alguno durante el tiempo que cobraron jugosos salarios.

¿Cómo le hará para demostrar que los informes periodísticos no están fundamentados?

Ojo, mucho ojo, señores diputados, con este asunto.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

