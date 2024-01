Primeros días negros del 2024

Apenas va la primera quincena de este año,sus primeras horas, sus primeros segundos y se ha hecho una lista de futuros candidatos asesinados.

Y el país continúa como si nada pasara, donde lo único que les importa, tanto a Morena como al PAN, es ganar la presidencia de la República, lo demás, les vale un cacahuate.

Ya van 5 abanderados, que apenas anunciaron que buscarían un cargo de elección popular y terminaron en un féretro, eso refleja la inseguridad en la que viven los mexicanos.

Hay una lista de, tanto candidatos como activistas, que fueron asesinados en el país: Empezando por Sergio Hueso, David rey González, Giovanni Ledezma, el pasado jueves 11 de enero fue Miriam Ríos Ríos y la última fue la activista Transexual de nombre Samantha Carolina Gomes.

A esta última, apenas estaba saliendo del Penal, cuando el DIDI donde viajaba fue abordado por un pistolero que le arrebató la vida.

Ella era representante de la comunidad gay y era casi un hecho que sería la candidata al Senado de la República por la Ciudad de México

Imagínese, en el caso de Miriam Ríos, buscaba un cargo rascuache, quería ser regidora y apenas anunció sus intenciones y terminó tres metros bajo tierra, esto se presentó en Jacona Michoacán.

Esto no es casual en nuestro país, existía cuando estaba el PRI y ahora que está Morena, también se dan este tipo de asesinatos.Son hechos que deben de ser totalmente reprobados y que no deberían de presentarse.

Todavía no han empezado, por lo menos oficialmente las campañas del 2024, pero ya se han teñido de sangre.

Y lamentablemente tenemos una Presidencia de la República que es indiferente a toda la violencia que ocurre en nuestro país.

El cabecita de almidón no tienen ni como defender que su famosa campaña de “abrazos y no balazos” ha sido un total fracaso en su estrategia de seguridad por guardar el clima de tranquilidad en el país.

En materia de seguridad los morenos están reprobados, pues llega cualquier hijo de vecina, a uno de sus puestos, sólo para improvisar.

Ella estaría jugando con el partido Movimiento Ciudadano en estas próximas elecciones, pero desgraciadamente mentes perversas y diabólicas no la dejaron llegar.

Para ellos y para el resto de los asesinados, sólo hemos escuchado voces de condolencias, pero no de justicia y en pro de que cese la violencia que se ha desatado, durante este sexenio, en nuestro país.

Y eso que todavía no llegamos ni al arranque de las elecciones, todavía faltan más de dos meses, por lo que esta cifra negra podría ir en aumento, hasta el día de las elecciones.

EL PUEBLO ES NUESTRO PATRÓN: URSULA SALAZAR.

La Diputada local, Úrsula Salazar, y aspirante a la alcaldía porteña por Morena, dejó en claro que el único patrón de los políticos debe ser el pueblo.

Y de esta manera se ha conducido la presidenta del Congreso de Tamaulipas, por lo que de la misma manera buscará que esta ideología se mantenga entre los políticos.

Ürsula está preparada para estar atendiendo el llamado de su partido para buscar llegar a la presidencia municipal porteña.

Ya casi es un hecho que le puedan estar dando la nominación para que sea la candidata a la alcaldía.

POR MARIO ALBERTO PRIETO