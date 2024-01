Cierre de presa al agro; golpea a productores 

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Actualmente sigue cerrada la presa Vicente Guerrero al riego agrícola, por lo que se espera que llueva pronto para que cambien las condiciones y puedan liberar agua, porque hasta el martes siguen cerradas las compuertas dijo Víctor Manuel Gómez, secretario de Desarrollo Rural del ayuntamiento de Victoria.

Advirtió que, al no haber agua para riego, el ciclo que sigue que es el primavera-verano no se apertura como tal, aunque por ahora no hay una afectación ya que no hay siembra que regar. Estamos en el ciclo otoño invierno, y el que corresponde a la zona centro que es donde se encuentra Victoria, es el primavera- verano que arranca en mayo a junio y se puede extender hasta julio.

Sostuvo que lo que es el bombardeo de nubes para estimular las lluvias, una acción que se realiza a través de una coordinación entre la secretaria de desarrollo rural estatal con SADER y el organismo CONAZA que son quienes elaboran el análisis de la situación y ahí es donde se determina, pero aún no hay fecha para que se realice.

Lo primero es esperar que existan las condiciones de nubes para poder realizar el bombardeo.

Sostuvo que existen algunos programas de la federación que bajarán apoyos, pero estamos esperando las convocatorias, el estado emitió un comunicado donde habrá importantes programas de apoyo al campo a través de la Secretaria de Desarrollo Rural.

De hecho, la gente del campo siempre tiene necesidades, ahorita es con apoyo de semilla mejorada, y fertilizantes tanto para cultivos básicos como para cultivos perenes como ; cítricos, el año pasado se apoyó a 600 productores.

Aumenta la migración a la ciudad

Sobre la situación que se vive en la zona rural de Victoria, dijo que hay ejidos con muy pocas familias como los ejidos Vicente Guerrero y Francisco Villa donde existen de 7 a 12 familias en promedio que habitan estos ejidos, y es que por la cercanía con la ciudad, sus habitantes conforme se han suscitado la situaciones en el campo han migrado, aquí el factor inseguridad no ha influido, cuando menos en los últimos años, es más el fenómeno las necesidades y oferta de trabajo en las ciudades y es que de acuerdo al reporte del INEGI si hubo cambios en la densidad poblacional de la zona rural de Victoria debido a la migración a las ciudades.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON