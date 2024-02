PRONOSTICAN UN 2024 SECO Y CON ALTAS TEMPERATURAS

TAMPICO.- Un 2024 seco y con altas temperaturas, es el que están pronosticando los expertos para la zona sur del estado, misma que ha recibido pocas precipitaciones pluviales en lo que va del año.

Por ello, ante las escasas lluvias el nivel del sistema lagunario sigue en descenso, manifestó José Luis León Hurtado, director de la Casa de la Naturaleza.

Precisó que la escala hidrométrica ubicada en ese sitio alcanzó el domingo los 30.5 centímetros, lo cual consideró grave.

Señaló que las lluvias del jueves, viernes y sábado fueron insuficientes para una recuperación del sistema.

“Es grave lo que sucede en el sistema lagunario porque pese a estas lluvias las escalas hidrométricas nos marcaron el domingo 30.5 centímetros, es grave, para efecto de cuantificar y calcular los días que vamos a tener las próximas lluvias, podemos enfrentar una crisis de agua”, mencionó.

Nuevamente, hizo un llamado a los ciudadanos para que cuiden el agua y eviten en todo momento su desperdicio.

“Tenemos que alertar a la población, pedirle que también estén conscientes y que utilice el recurso agua en su mejor aprovechamiento, no tirar, no desperdiciar, no contaminarla también porque los niveles del sistema lagunario son graves y todo ahorro que hagamos del recurso es para bien y esperar que las próximas lluvias recuperen el sistema lagunario”, refirió.

Por. Benigno Solís/La Razón