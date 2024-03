Chucho: va con todo

Chucho Nader junto a su esposa Aida Feres de Nader arrancó su campaña en la comuna porteña por la Diputación Federal, recuerde que ahora al distrito 08 le tocan los municipios de Tampico y Madero.

Lo hizo en un salón de eventos de un hotel de la Avenida Hidalgo que estuvo a “reventar” de simpatizantes del proyecto del alcalde con licencia de esta ciudad, hubo invitados de la talla de Arturo Elizondo y su esposa Cochita, ex alcalde panista.

También estuvo la presidenta estatal del PRI, Paloma Guillén, ya que van en coalición con el PAN y con el PRD, además de líderes de colonia, empresarios, maestros y sociedad en general.

Los virtuales integrantes que harán fórmula con Chucho como lo es Rosa González, que irá por la alcaldía; Pepe Schekaiban a la Diputación, zona norte y Magda Peraza Guerra para la Diputación de la zona sur.

Arturo Nuñez, abanderado al Senado, también fue otro de los asistentes a este importante evento, donde Chucho mostró que va con todo para ganar la Diputación Federal y que van por carro completo.

Durante su discurso, convocó a los asistentes a estar construyendo una zona conurbada próspera, segura y moderna, para que se pueda estar ofreciendo una mejor calidad de vida a los habitantes del sur de Tamaulipas.

Está dispuesto a trabajar, desde esta trinchera, por la paz y la tranquilidad de esta ciudad, para que no se retroceda a la inseguridad y al atraso que se tenía antes.

Todos sabemos que Chucho Nader es sinónimo de triunfo y esta podría ser su cuarta campaña donde está en posibilidades de poder ganar.

CARLO GONZÁLEZ, ALCALDE DE MADERO.

En el municipio de Madero fue designado, Carlo González, alcalde en funciones del municipio, mientras Oseguera anda en campaña.

Quién estará dedicado de lleno a esta encomienda para que el ritmo de la administración no se detenga y continúen en los próximos tres meses que se avecinan.

Es un político que conoce perfectamente las colonias, sus sectores, sus necesidades y cada una de las acciones que se tienen que estar realizando para continuar avanzando.

EL EQUIPO DE CLAUDIA SHEINBAUM.

Se dieron a conocer los nombres de los políticos que se sumarán al equipo de campaña que tendrán la responsabilidad de estar llevando al triunfo o serán los responsables del fracaso de Claudia Sheinbaum.

Se designó a Mario Delgado como el coordinador de campaña, tras ocupar la presidencia del partido y la coordinación de los Diputados Federales en la cámara baja.

Se nota que después de hacer su circo de las precampañas todos se han cuadrado con la doctora, ahí está el caso de Adán Augusto López, quién ahora será el coordinador político, pues se quedó sin chamba al renunciar a la Secretaría de Gobernación.

Suena raro que , Marcelo Ebrard, el enemigo más fuerte de Claudia durante la contienda, haya agarrado la chamba de coordinador de vinculación con organizaciones civiles de mexicanos en el exterior.

También estará Citlali Delgado como coordinadora de enlace con mujeres, se nota que para no dejar fuera a Tatiana Clouthier, le dieron la coordinación de voceros de la campaña.

Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales, Ricardo Monreal, será el coordinador territorial, mientras que Manuel Velasco “El Ken Mexicano” será el coordinador de las alianzas.

A todos les dio trabajo y eso garantiza, que de ganar, tendrán hueso por otros seis años en el próximo Gobierno Federal.

Ya tenemos este adelanto que de arrasar en las urnas la coalición “Sigamos haciendo historia”, también vamos a seguir viendo las mismas caras de siempre que han gobernado en este país en los últimos 30 años.

En este sentido no hay cambio y , siendo realistas, ni la corcholata ni la taparosca, podrán garantizar un cambio en este sentido.

Recuerde : ¡ No se vale Chillar¡

POR MARIO PRIETO