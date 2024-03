INE abrirá juicio a Cabeza de Vaca

“Presentamos hace un par de días un documento con pruebas, documentales públicas y, señoras Consejeras y Consejeros, ustedes no hicieron nada”, dijo el diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de representante de MORENA ante el Consejo General del INE, refiriéndose al oficio presentado en la víspera de la sesión del pasado 29 de febrero, solicitando rechazar el registro de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

“No dieron garantía de audiencia, no analizaron las pruebas, no realizaron diligencias y aquí en este acuerdo, por una parte, no atendieron lo que se les dijo, como lo señaló el Consejero Castillo y, por otra parte, contestaron otra cosa que no viene al caso, que no aplica”, agregó el legislador obradorista, ante el silencio de las y los consejeros del INE.

“La verdad es que estamos muy extrañados por su actitud, que solo puede implicar o reflejar, indolencia, desinterés, contubernio o miedo a un prófugo de la justicia, porque no le hicieron nada”, insistió GUTIÉRREZ LUNA, ante la permisividad del INE de otorgar el registro de CABEZA DE VACA, sin que se analizara previamente la demanda presentada.

“No señores, se les planteó para este momento este análisis y ustedes no están resolviendo, no están resolviendo nada y aquí hay pruebas contundentes”, les dijo el veracruzano SERGIO CARLOS, ante la decisión del INE de revisar la demanda, presentada junto con el petista, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, hasta la etapa de la declaración de validez.

“El acta de nacimiento, la rectificación que hace Cabeza de Vaca en 2018, donde accede a la nacionalidad estadunidense, su acta, ésta si gringa, no mexicana, del condado de Hidalgo (Texas)”.

“No tiene la residencia, el ayuntamiento (de Reynosa) realizó las diligencias donde se concluye que no tiene la residencia, promueve un amparo García Cabeza de Vaca, y él reconoce, reconoce en este expediente, que es prófugo de la justicia y ustedes no dicen nada, se quedan callados, no resolvieron absolutamente nada”, afirmó GUTIÉRREZ LUNA.

“Y quiero leerles este párrafo de lo que dice Cabeza de Vaca, dice “el suscrito me encuentro resguardado, ello con el fin de que no se ejecute la misma, una orden de aprehensión que dice que tiene vigente, aquí está, esto se los ofrecimos a ustedes y no dijeron nada, siguen callados”, dijo el experimentado abogado en materia electoral.

“Aquí está la copia certificada de su inscripción de que está inhabilitado, es un padrón que, en términos de ley, solo permite realizar inscripciones de resoluciones definitivas en materia de responsabilidad, no puede ocupar un cargo público, ustedes callaron, no dijeron nada, están pasmados con este asunto”, manifestó quien fuera representante de MORENA ante los Institutos Electorales de Baja California y del Estado de México.

“No hicieron nada, fueron completamente omisos en un caso grave y, perdón, no es justificación que digan que no hubo tiempo o hay otro momento, no es el momento que ustedes quieran, con todo respeto, esta es una promoción para que se resuelva en el registro de candidaturas, no cuando se les antoje” abundó GUTIÉRREZ LUNA en su intervención.

“La verdad es que, esa indolencia, ese miedo o esa complicidad, no hay más, no hay más opciones, es inaceptable de este órgano, no lo podemos admitir”, concluyó el diputado de MORENA.

Que no logró mover la posición del Consejo General, que terminó aprobando el registro de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pero aclarando que, el INE atenderá la exigencia promovida por SERGIO GUTIÉRREZ LUNA y GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, en forma de juicio para garantizar al ex mandatario tamaulipeco su derecho de audiencia.

Así coincidieron en sus intervenciones las consejeras electorales CLAUDIA ZAVALA PÉREZ y DANIA RAVEL CUEVAS, así como el consejero ARTURO CASTILLO LOZA, siendo en la etapa de la declaración de validez, cuando el Consejo General decida si, de acuerdo a las pruebas presentadas, CABEZA DE VACA es declarado inelegible y pierde su registro.

Juicio de por medio, con las diligencias necesarias y la garantía de audiencia, el INE puede cancelar la candidatura de CABEZA DE VACA, como lo señaló el consejero CASTILLO LOZA en su intervención, citando el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, colocando a FRANCISCO JAVIER entre la espada y la pared.

Es decir, entre seguir gozando de la tutela del Estado Norteamericano, que le ha permitido a CABEZA DE VACA vivir tranquilamente en McAllen, Texas, o bien, apostarle al fuero de tres años que le brinda la diputación federal, pero debiendo renunciar expresamente a la ciudadanía estadunidense.

De acuerdo a los artículos 32 y 38 de la Carta Magna, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, así como a los numerales 11 y 12 del Reglamento de la norma citada, en armonía con la tesis de la SCJN (P. III/2013), CABEZA DE VACA es inelegible a menos que renuncie a la ciudadanía norteamericana y obtenga el certificado de nacionalidad mexicana en la SRE

POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES