Fractura sin yeso

La candidata de Morena al Senado, OLGA SOSA RUIZ se encuentra segura de su triunfo, establece que se encuentra con ventaja.

OLGA fue la mejor secretaria en el gabinete estatal, pues hizo brillar a la Secretaria del Trabajo desde donde tuvo resultados positivos en el área de la justicia laboral, apoyo en la creación de fuentes de empleo hasta ser la facilitadora para que tamaulipecos forjarán su destino en los Estados Unidos.

Ella recorrió municipios, se entrevistó con líderes de las cámaras, se ganó su lugar en las encuestas, por lo que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA optó por su mejor apuesta al Senado.

Ahora trabaja para ganar la elección en primer lugar, no tienen ningún otro panorama, solamente ese es su objetivo.

OLGA recorrió Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y ciudad Victoria, donde asegura que tuvo muy buen acercamiento.

Los problemas que se viven en el interior de Morena, según su óptica no afectarán el resultado final, por ejemplo, asegura que la cuarteta de Reynosa que se opone a la decisión a favor del alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ no le inquieta.

“Finalmente ni siquiera se marcharán de Morena”.

Parece que OLGA SOSA tiene medida esa inconformidad en Reynosa, mientras que, del enojo del alcalde de Matamoros, MARIO “La Borrega” LÓPEZ a su juicio no perjudica en nada mucho, pues los votantes desdeñan el llamado del edil de votar solamente por el partido Verde.

“A ver que MARIO se vaya sin Morena, solamente por el Verde a ver si gana la elección”, asegurando que la marca del partido es más fuerte que su llamado.

Dice sentirse a gusto con JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “El JR” como su compañero de fórmula, pues es muy conocido como el coordinador de Bienestar, pero además de recorrer Tamaulipas varias veces, tanto como funcionario, como candidato al Senado en la pasada elección.

Sostiene que al JR no le afectan sus relaciones familiares, pues tiene su propia personalidad, asegurando que todo lo tenían previsto y medido.

Lo que sí parece preocupar a OLGA SOSA, es que los candidatos verdes a diputaciones y al senado le quitan votos a Morena, pero también a los panistas y priístas.

El Plan C tenía contemplado que los candidatos del Verde en el país, pero en ese proyecto era que quitarán votos de los panistas y priístas, pero resulta que van por ellos, pero también se quedan con los votos de Morena, como en Reynosa, Victoria y Matamoros.

Parece que en Nuevo Laredo, no es la misma situación, pues el candidato verde a la diputación federal, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL decidió vestirse como candidato de Morena, apuesta al voto del partido y unirse a la campaña de su hermana CARMENLILIA, quien va por la reelección a la alcaldía.

Sin embargo, OLGA SOSA reconoce que lo que no esperaban y no tenían medido era el hecho de ver como MAKI ORTIZ sería la candidata del Verde al Senado.

Por lo pronto, es indudable el crecimiento de esa fórmula de EUGENIO y MAKI, por la gran influencia del primero entre los grupos políticos, recibieron el apoyo de importantes grupos políticos durante un encuentro, donde llegaron personajes como BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, ex candidato del PRI a la gubernatura y líderes como LUPITA FLORES, ÁLVARO VILLANUEVA PERALES, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS.

Por el ritmo que llevan las campañas, es el momento de hacer ajustes y medir las circunstancias no esperadas, los conflictos internos de Morena al final si afectará el resultado final. La fractura necesita algo más que yeso.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com