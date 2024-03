Percepciones sobre inseguridad

Ante el inicio de las campañas electorales, desde hace algunas semanas se ha intensificado el debate en la arena pública sobre diferentes cifras sobre las percepciones de inseguridad en México.

La campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum ha presentado diferentes datos sobre la percepción de inseguridad en la Ciudad de México y un indicador en particular ha causado polémica.

Con base en los resultados para el cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi, el oficialismo argumenta que la proporción de personas que consideran inseguro vivir en la capital ha disminuido de 82.9% a 55.3% entre el cuarto trimestre de 2018 y el mismo trimestre de 2023, es decir, una notable disminución de 27.6 puntos porcentuales.

En respuesta, la candidata opositora Xóchitl Gálvez, ha expresado que la percepción de inseguridad en la CDMX en realidad es de 80.1%, citando los resultados más recientes para 2023 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023).

¿Quién tiene la razón? Por principio de cuentas, hay que considerar las diferencias entre la ENVIPE y la ENSU. La ENVIPE tiene como objetivo estimar la victimización a nivel hogar y personal, el número de delitos y la percepción sobre la seguridad de la población mayor a 18 años en el país. Se levanta cada año, entre marzo y abril, en más de cien mil viviendas y tiene una representatividad nacional, urbana, rural, por entidad y ciertas áreas metropolitanas. Por su parte, la ENSU busca estimar percepciones sobre seguridad pública en la población de zonas urbanas. A decir del propio Inegi, este énfasis urbano se debe a que la mayoría de las víctimas de delitos se encuentran, justamente, en las zonas de mayor densidad poblacional del país. La ENSU se levanta cada trimestre en alrededor de 28 mil viviendas de 75 ciudades del país, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En segundo lugar, hay que considerar las diferencias en el diseño del cuestionario. La pregunta de la ENSU es: “En términos de delincuencia, ¿considera que vivir actualmente en (ciudad), es seguro o inseguro?”. Por su parte, la pregunta de la ENVIPE es: “¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (colonia, municipio o demarcación, localidad) es seguro o inseguro?”. La pregunta es muy similar, sin embargo, vale la pena considerar que la pregunta inmediata anterior de la ENVIPE trata sobre cuáles son los tres temas que más le preocupan al entrevistado.

Según la ENSU más reciente (diciembre 2023), 59% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad. Entre las mujeres, esta percepción es de 64.8%, mientras que entre los hombres es de 52.3 por ciento. Las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Fresnillo, Naucalpan, Uruapan, Ecatepec y Zacatecas. Al interior de la Ciudad de México, las alcaldías con mayores porcentajes son Tláhuac, Álvaro Obregón e Iztapalapa, mientras que Benito Juárez es la de menor porcentaje.

Según la ENVIPE 2023, 74.6% de la población se siente insegura en su entidad, 63.7% se siente insegura en su municipio y, en contraste, solo 39.9% se siente insegura en su colonia o localidad. Las entidades donde esta percepción es mayor son: Zacatecas, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Veracruz, mientras que la CDMX ocupa el octavo lugar. Por último, según la ENVIPE, la CDMX es la entidad con mayor prevalencia (víctimas por cada 100 mil habitantes) e incidencia delictiva (delitos por cada 100 mil habitantes) del país.

Considerando la evidencia en conjunto, ya sea con base en la ENSU o la ENVIPE, es claro que la mayoría de la población del país se siente insegura. No es tan sorprendente que las y los capitalinos consideren en promedio como más segura su alcaldía, en particular, que la CDMX en general. De hecho, un hallazgo estilizado de la literatura sobre criminología consiste en que las demarcaciones más cercanas suelen considerarse más seguras que las más lejanas.

Por Javier Aparicio