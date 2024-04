El debate lo perdió… ¡¡¡el INE!!!

Una vez más, quedó demostrado que el formato y la producción del debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó mucho qué desear.

El colmo fue que el INE ni siquiera pudo llevar, de manera sospechosa, el conteo preciso del reloj o cronómetro, ese instrumento que, por otra parte, limita un debate abierto, un verdadero intercambio de ideas y argumentos.

Es vergonzoso que el árbitro electoral no pueda manejar el tiempo de participación de cada una de las candidatas y del candidato presidencial de acuerdo a las reglas. Lo de anoche fue absurdo, patético.

Por eso, la primera conclusión del primer debate presidencial fue que el INE perdió.

Esperemos que para el siguiente debate entre los tres candidatos presidenciales, programado para el 28 de abril, el INE mejore su producción y, de una vez por todas, modifique el formato, algo necesario para que exista una auténtica confrontación de ideas, propuestas y cuestionamientos.

Ahora, la pregunta central después de cada debate presidencial: ¿Quién ganó?

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, logró mantener la idea y la tendencia de que lleva una amplia ventaja en la carrera por alcanzar la presidencia de México.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, lanzó una ofensiva de múltiples críticas -algunas de ellas, descaradas mentiras- en contra de la morenista.

La candidata del PRIAN y lo que queda del PRD no tiene opción: a ocho semanas de la votación, luce imposible que Xóchitl remonte los 25 puntos porcentuales que, en promedio, indican las encuestas. En ese sentido, solo le queda atacar.

Algo fue evidente a lo largo del debate: Xóchitl viendo de reojo y con insistencia a Claudia Sheinbaum, obsesionada con cada una de sus reacciones, en espera de que cayera en las provocaciones.

También fue claro que la candidata presidencial morenista hizo todo lo posible por contenerse, por evitar responder cada crítica y, de esa forma, no hacerle el juego a la panista.

Fue de risa, al final del debate, que Xóchitl mostrará el escudo de la bandera mexicana… ¡¡¡volteado!!! ¡¡¡al revés!!!

La verdad es que así está la campaña de Xóchitl, de cabeza.

¿Y cómo le fue a Jorge Álvarez Máynez? Más allá de su falsa sonrisa tan destacada por ‘los memes’, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república consiguió su objetivo: aparecer por vez primera en la campaña, lo que nunca sucedió en el primer mes de proselitismo.

También logró algo más: que sus golpes recetados en contra de Xóchitl Gálvez molestaran tanto a ciertos y ‘sesudos analistas’ como el neoliberal Leo Zuckermann, quien hasta pidió al INE, en una actitud represiva y antidemocrática, que no vuelva a invitar a Máynez a los siguientes debates.

¿Qué tal con este cínico comentarista que se llena la boca con la palabra ‘democracia’ en su ‘hora de opinar’ y, de paso, propone, al igual que Jorge Castañeda, intensificar la ‘guerra sucia’ en contra de Claudia Sheinbaum? Lamentable. En fin.

Como todo debate, sea por una presidencia de la república, una gubernatura o una simple alcaldía, el debate de anoche no modificará las tendencias de una competencia en la que desde hace meses existe una aspirante con una muy amplia ventaja.

Por tanto, es irrelevante dar respuesta a la pregunta sobre quién ganó el debate en una contienda presidencial como la que hoy se desarrolla, en donde Claudia Sheinbaum se enfila hacia una victoria contundente en las urnas.

Sin embargo, no deja de ser interesante el cara a cara, el frente a frente, el hecho de que las dos candidatas y el candidato presidencial aparezcan en el mismo escenario y confronten, pese a las limitaciones del tiempo, sus ideas, propuestas y críticas.

Ojalá y algún día el INE, ese falso árbitro electoral, esa supuesta autoridad que se dice imparcial, se atreva a organizar una serie de debates abiertos, sin límite de tiempo en la participación de las candidatas o los candidatos, a fin de ver una verdadera confrontación de planteamientos ideológicos.

SI ES LA PRÓXIMA ALCALDESA, MÓNICA VILLARREAL INVITARÁ A PEPE SCHEKAIBÁN A SER DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Así es: de ganar la alcaldía de Tampico, Mónica Villarreal Anaya invitará a Pepe Schekaibán a continuar como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento. ¿Qué tal?

Por supuesto, eso deberá coincidir con una derrota de Pepe Schekaibán frente a Sabrina Morales en la contienda por la diputación local del Distrito 22, que abarca la zona sur de la ciudad de las jaibas.

Si esos escenarios coinciden, habrá que ver la respuesta de Schekaibán, quien comenzó su carrera como funcionario público en la administración municipal del priista Pepe Rábago.

Tampoco se debe olvidar que Schekaibán trabajó como titular de Servicios Públicos con Checo Posadas (qepd), cuando el petrolero fue alcalde de Ciudad Madero con la bandera del nunca Revolucionario y siempre Institucional.

¿Aceptará Schekaibán trabajar con la 4T y con Mónica Villarreal, en caso de que Morena gane la presidencia municipal y él pierda la diputación local? La pregunta y la posible respuesta no deja de ser interesante.

Ya veremos qué pasa…

LA UAT REGRESA HOY A CLASES

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) vuelve hoy, lunes 8 de abril, a clases tras concluir el periodo vacacional de primavera o de ‘Semana Santa’.

Además del regreso de los estudiantes a las aulas, también vuelven a sus actividades laborales todo el personal administrativo de la UAT.

Un aspecto relevante que se llevará a cabo en estas semanas es el proceso de admisión, abierto desde finales de febrero pasado, para quienes quieran inscribirse en el siguiente periodo escolar universitario, en alguna de las licenciaturas o ingenierías que se imparten en la máxima casa de estudios del estado.

De acuerdo a los tiempos establecidos por la UAT, el examen de admisión está programado para junio y el arranque del siguiente ciclo escolar está fijado para el 19 de agosto.

Y PARA CERRAR…

EL KIOSKO propone un debate entre las candidatas y el candidato presidencial cada quince días, es decir, seis debates a lo largo de tres meses de campaña.

Cada uno de esos debates, con una duración de dos horas, debería abordar un solo tema, a fin de tratarlos con profundidad: seguridad, educación, salud, economía, derechos humanos y relaciones exteriores.

El formato debe ser libre, sin un rígido límite de tiempo, regulado por la conducción de un o una periodista – ¿para qué tener a dos conductores? -.

A nivel estatal y distrital, también debería ser por ley un debate entre los candidatos a senadores y los candidatos a diputados federales. Al respecto, prácticamente todos los partidos y aspirantes se niegan hablar del tema.

POR HÉCTOR GARCÉS