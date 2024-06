Suspenden trasplante de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo encendió una vez más las alarmas sobre su estado de salud tras revelar que el trasplante de pulmón por el que tanto había esperado fue suspendido de último momento. El actor explicó que durante la cirugía los médicos detectaron un problema de salud por el que no pudieron continuar con el procedimiento debido a que ponía en riesgo su vida.

Suspenden trasplante de Jorge Ortiz de Pinedo

El actor de “Una Familia de Diez” fue diagnosticado con cáncer hace más de 10 años y aunque se extirparon con éxito los tumores cancerígenos, sus pulmones quedaron comprometidos. Ante esto y debido a que también padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) requiere de un trasplante de pulmón.

Sin embargo, en esta ocasión el procedimiento tuvo que ser suspendido debido a que los médicos le detectaron un problema hepático en la sangre del que ya se recupera: “Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático, o sea, en la sangre, y tuvieron que parar todo. Dijeron: ‘Paren las máquinas, hay un peligro ahí, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”.

El actor, de 76 años, detalló que se recupera favorablemente del problema hepático y está decidido a realizar el procedimiento necesario para recibir el trasplante de pulmón. “Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme ese problema que yo tenía, que es muy peligroso, porque es una mutación de células, que me provocó hace años cuando me hicieron la quimioterapia, entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, explicó Jorge Ortiz de Pinedo en un encuentro con los medios retomado por De la Rosa TV en YouTube.

Añadió que durante sus viajes en la Ciudad de México debe tener con él en todo momento una máquina de oxígeno, pues debido a la altura tiene dificultades para respirar. Por este motivo, gran parte de sus proyectos los realiza en Acapulco o Miami, donde actualmente radica: “Es totalmente complementario, sino lo tuviera no podría sobrevivir porque se me irían cerrando los pulmones”.

¿Qué es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica “causa dificultad para respirar” y la mayoría de las personas que la padecen suelen tener las dos formas que existen: bronquitis crónica y enfisema.

Sobre las causas, se menciona el tabaquismo como la principal, pero si “una persona tiene una afección poco frecuente en la que les falte proteína llamada alfa-1 antitripsina, pueden desarrollar enfisema incluso sin fumar”. La exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo, la exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo y el uso frecuente de fuego para cocinar sin la ventilación apropiada, son otros factores de riesgo para EPOC.

Entre los síntomas destacan la tos con o sin flema; fatiga, infecciones respiratorias frecuentes, dificultad respiratoria (disnea) que empeora con actividad leve, dificultad para tomar aire y sibilancias. Aunque es importante resaltar que “los síntomas se presentan lentamente, es posible que muchas personas no sepan que tienen EPOC”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO