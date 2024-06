Reportera agredida por Eduardo Yáñez da su versión

En las últimas horas el famoso actor, Eduardo Yáñez ha estado en el ojo del huracán después de protagonizar un encontronazo con la reportera Patty Cuevas, quien se encontraba cubriendo un evento en el que el galán de televisión fue uno de los grandes invitados. Las imágenes del momento exacto se volvieron virales en redes sociales.

Resulta que en las distintas plataformas digitales fue publicado el video que muestra el momento exacto en el que Eduardo Yáñez le arrebata el celular a Patty Cuevas. Inmediatamente después el actor es custodiado por elementos de seguridad, mientras los integrantes de la prensa armaron un “zafarrancho”.

Reportera contradice a Eduardo Yáñez

En la reciente transmisión del programa “Sale El Sol” fueron compartidas las declaraciones de la reportera, Patty Cuevas, quien supuestamente sufrió una agresión por parte del actor, Eduardo Yáñez. La versión de ella contradice a la que en un principio ofreció el protagonista de “Destilando amor” y “Fuego en la sangre”.

Frente a las cámaras de televisión, Patty Cuevas confesó que su intención era entrevistar a Eduardo Yáñez, pero desde un principio se mostró agresivo por las preguntas que ella le hacía. La experta en temas de la farándula dijo que el galán de televisión se puso como loco.

“Llegó Eduardo Yáñez, lo quisimos entrevistar, me vio y se puso a la defensiva. Se puso como loco, me dijo que preguntaba tonterías”, sentenció.

Finalmente la víctima dijo que en la alfombra roja Eduardo Yáñez se puso más violento al quitarle el celular y ya no se lo quiso regresar. Tras el “zafarrancho” la reportera confesó que sintió varios golpes, por lo que tomó la decisión de denunciar al actor ante las autoridades.

“Se puso como loco y agarró, me rompió el selfie, me quitó el celular y ya no me lo quiso regresar. Sentí que todo mundo me comenzó a golpear. Lo voy a denunciar”, sentenció.

¿Qué dijo Eduardo Yáñez?

Después de protagonizar el pleito, Eduardo Yáñez salió ante los medios y dijo que las cosas se salieron de control. El actor aseguró que nunca agredió a la reportera, pues el celular de ella lo estaba lastimando y por eso lo agarró, pero minutos más tarde se lo regresó.

