Así puedes saber si tus llantas están bien para esta temporada de lluvias

Las lluvias provocadas por las tormentas, ciclones y huracanes que están rodeando a México están haciendo que todo el país viva inundaciones y situaciones que podrían poner la seguridad de los conductores en el día a día. Gracias a los peligros que se pueden presentar con el pavimento mojado, vamos a indicar algunos consejos que se deben tener en cuenta para que las llantas estén perfectas y se puedan prevenir accidentes.

Es importante mencionar que, además de tener las llantas perfectas, se debe tener mucho cuidado al manejar, ya que en las calles, además de agua, se pueden encontrar baches, grasa y muchos otros elementos que pueden poner en predicamento la vida de las personas que manejan y todos los que van dentro del auto durante la temporada de lluvias.

¿Cómo saber si mis llantas están en buen estado para la temporada de lluvias?

Lo primero que se debe tener en cuenta tiene que ver con los kilómetros recorridos con los neumáticos. No estamos hablando de saber el dato exacto, sino que no estén lisas de la parte que va al pavimento. Si ya no se alcanzan el diseño original que viene en el talón de la llanta quiere decir que no tendrá mucha adherencia al piso y con esto la posibilidad de que se patine si el pavimento está mojado, esto sin importar la cantidad de agua que se tenga en las calles.

En caso de contar con las llantas en perfectas condiciones, se tiene que ver el tema de alineación y balanceo de los neumáticos. Se tiene que recordar que la alineación y el balanceo se encargarán de dar un manejo estable y una vida más larga de los las llantas. En condiciones normales de manejo hará que los trayectos sean suaves y cómodos, en caso de lluvias ayudará prevenir accidentes.

¿Qué pasa con los neumáticos cuando llueve?

Las llantas pierden adherencia al concreto cuando está mojado, por lo que los conductores deben tener en cuenta una distancia mayor a la hora de frenar para reducir la posibilidad de accidentes. Ahora que están las temporadas de huracanes, los conductores deben tener en cuenta que se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad durante estos meses de lluvias a lo largo y ancho del país.

Se debe frenar con suavidad a la hora de manejar con lluvia para prevenir un posible bloque de las ruedas al no tener la adherencia necesaria con el pavimento. Se debe recordar que cuando los neumáticos se bloquean se puede perder el control del auto, así como las famosas ‘patinadas’.

¿Qué llanta es buena para lluvia?

Lo ideal es poder colocar una llanta para lluvia, pero en caso de no tener un espacio para guardar llantas para temporada de huracanes y otras para temporada calor, existe un neumático que cubre las dos especificaciones. Estamos hablando de unas ruedas mixtas. Este tipo de llantas cuenta con lo mejor de las dos opciones antes mencionadas.

El irse por llantas mixtas no solo evitará tener juegos de ruedas en la casa a la espera de que empiece la temporada de calor, sino que también se convertirá en la opción más económica, ya que no se tendrá que pagar doble juego de neumáticos. Lo mejor será conocer cuáles son las mejores llantas mixtas en México para la temporada de lluvias.

¿Cuáles son las mejores neumáticos para lluvia para mi auto?

Las personas pueden pensar que las lluvias son iguales y se pueden usar para todas las temporadas del año. Como se mencionó anteriormente, para México la mejor opción es usar unas mixtas. Solo queda conocer cuáles son las mejores disponibles en el país.

El listado de las mejores llantas mixtas, es decir, que ayudarán para la lluvia son: las llantas Michelin Primacy-4 S1, Continental Eccoontact-6, Pirelli P7 Cinturato Blue, Bridgeston T005 Turanza y Goodyear EfficientGrip. Una vez seleccionado el que más se adecúe a tu presupuesto, sólo queda buscar el rin adecuado y cambiar los neumáticos para prevenir accidentes en temporada de lluvia y huracanes.

