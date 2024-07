Circula en redes video de extraña figura caminando en la calle

¿Crees en los duendes? Hay un video que te dejará pensando. Y es que en X se viralizó un clip en el que se ve cómo una persona grabó cómo una pequeña y extraña figura camina por la calle, en la noche. Para muchos esto es prueba de que existen los duendes, otros más consideraron que se trata del fantasma de un niño y hay otros que piensan que se trata de un montaje para generar vistas.

“Relato del testigo. No era muy tarde, serían las 10:40. No había nada de gente en las calles. Yo iba caminando de vuelta a casa, cuando de reojo vi algo que pasó corriendo. Vi que parecía un niño de muy corta edad a lo que se me hizo raro y comencé a grabar”, se lee en la publicación hecha por @Ufologojulio en X.

Relato del testigo.

No era muy tarde, serían las 10:40. No había nada de gente en las calles. Yo iba caminando de vuelta a casa, cuando de reojo vi algo que pasó corriendo. Vi que parecía un niño de muy corta edad a lo que se me hizo raro y comencé a grabar. pic.twitter.com/LdzbEWddsc — Julio. (@UfologoJulio) July 14, 2024

¿Existen los fantasmas?

Los fantasmas son quizás las entidades más conocidas en el ámbito de lo paranormal. Generalmente se describen como las almas de personas fallecidas que, por diversas razones, no han logrado encontrar descanso eterno. Las historias de fantasmas abundan en todas las culturas, desde los espectros de la Inglaterra victoriana hasta las almas errantes de las leyendas mexicanas.

La evidencia de la existencia de fantasmas se basa principalmente en testimonios personales y fotografías ambiguas. Muchas personas aseguran haber visto apariciones o haber sentido la presencia de un ser invisible. Sin embargo, la ciencia ha tratado de explicar estos fenómenos a través de teorías más racionales. La psicología sugiere que las experiencias con fantasmas pueden ser resultado de alucinaciones, estrés o la influencia de sugestión.

¿Los duendes son reales?

Por otro lado, los duendes están en muchas historias de casi todos los países. Se les describe comúnmente como seres pequeños y traviesos que habitan en bosques, hogares o lugares ocultos. En la tradición mexicana, los duendes son conocidos por jugar bromas a los humanos, esconder objetos y a veces por tener una naturaleza malévola.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la existencia de los duendes, su presencia en la cultura popular y en la memoria colectiva de muchas sociedades sugiere que cumplen una función simbólica. Los duendes podrían representar miedos, deseos o enseñanzas morales transmitidas a través de generaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO