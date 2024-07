Dani Flow revela que fue rechazado de “La Academia” y “La Voz México”

CIUDAD DE MÉXICO.-Dani Flow gana cada vez más popularidad y se ha convertido en uno de los exponentes del género urbano en México, aunque esto no ha evitado que sea blanco de críticas por temas como su relación poliamososa o lo explícito de las letras en sus canciones. Con la fama también han surgido algunos capítulos de su pasado, entre ellos la audición a “La Academia” y “La Voz México” donde fue rechazado tras interpretar uno de sus temas.

Este domingo 21 de julio se estrena una nueva temporada de “La Academia” y ante esto algunos cantantes han revelado que también adicionaron para el reality show cuando comenzaban su carrera. Este fue el caso de Víctor Daniel Valladares Barrientos, conocido como Dani Flow, quien recordó que fue rechazado tanto este reality show como en “La Voz México”.

En entrevista para el programa de radio “La Mejor”, la voz de “Martillazo” relató que pasó toda la noche afuera de las instalaciones de la televisora de San Ángel para ser uno de los primeros en hacer su audición. En aquel momento el cantante tenía 13 años y decidió interpretar un tema de su autoría, sin embargo, ante la petición de los jueces la cambió por una de Farruko.

“Empecé a cantar una mía y me dijo: ‘¿Ese quién es? ¿Puedes cantar alguna de alguien conocido?’, y canté una de Farruko”, recordó Dani Flow, una experiencia ante la que reaccionó la locutora Cynthia Urías: “Te rechazaron de dos proyectos de los que supuestamente hay más talento, que al final de cuentas con los ganadores supuestamente no pasa mucho”.

Dani Flow interpretó una canción de Farruko en su audición para “La Academia”. Foto: IG @daniflowmx

¿Dani Flow en colaboración con J Balvin?

Recientemente la influencer y exreina de belleza Yeri Mua lanzó la canción “G Low Kitty” en colaboración con El Bogueto, El Malilla y J Balvin, ante esto Dani Flow fue cuestionado sobre la posibilidad de que también pueda trabajar junto al cantante colombiano y aunque aseguró que sí tienen comunicación aún no se ha concretado nada entre ellos.

“Para sacar algo picante, no sé si se vaya a concretar, pero estoy en comunicación constante con él checando proyectos y todo”, dijo Dani Flow para después puntualizar en que prefiere no hablar de colaboraciones ante la mala experiencia que tuvo con Luis R. Conriquez: “Por algo no se dio la comunicación y yo ya quería sacar la rola”.

Con información de Excélsior