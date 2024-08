Laura León cancela la boda con su novio

Desde hace varias semanas, la icónica Laura León ha llamado la atención tras anunciar su compromiso con un enigmático novio italiano con quien llevaría tres años de relación. Pero esta historia de amor se vio interrumpida debido a que salió a la luz que el hombre gustaba de usar ropa tradicionalmente llevada por mujeres, aunque “La Tesorito” puso fin a las especulaciones afirmando que este gusto no es un motivo para terminar su relación.

“A mí me vale si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero de lo que él me da”, declaró para las cámaras de “Venga la Alegría”. Es así como los planes de boda continuaron de manera normal, noticia que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes esperaban ansiosos detalles sobre la futura unión.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando, en una reciente entrevista en la Ciudad de México, la cantante reveló que había decidido cancelar la boda de manera definitiva, comenzando nuevamente con los rumores sobre el por qué se tomó una decisión tan inesperada.

Laura León cancela su boda con misterioso hombre italiano

Laura León, famosa por su carisma y su carrera en la música y la actuación, había mantenido su vida amorosa fuera del ojo público hasta el anuncio de su compromiso, por lo que su relación con el misterioso italiano capturó la atención del público, generando especulaciones sobre la identidad de su pareja y los detalles de su relación.

Pero en un reciente encuentro con la prensa, “La Tesorito” anunció que había decidido cancelar la boda de manera definitiva: “fíjate que los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo, tesoros. Me arrepentí muy a tiempo”, declaró la cantante entre risas.

Y es que aunque la cantante había expresado su felicidad y emoción por iniciar una nueva etapa en su vida al lado de su pareja, a quien describía como “el amor de su vida”, las cosas parecen haber tomado un giro inesperado y aunque muchas personas especularon que eso se debía al gusto de su pareja por vestirse con prendas femeninas, la realidad es que el motivo detrás de esta decisión es muy diferente.

¿Por qué Laura León canceló su boda?

Quitándole argumentos a las personas más intolerantes y prejuiciosas, “La Tesorito” explicó que no encontraba necesario formalizar su relación con un matrimonio para ser feliz. “No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices”, aclarando que las preferencias de vestimenta de su novio no tienen nada que ver con la cancelación de la boda, por lo que la pareja sigue feliz, pero sin planes de casarse.

Ante la prensa, la también actriz explicó que no tiene ningún problema en compartir las prendas de su clóset con su misterioso hombre y reveló que este gusto parece haber sido infundado por sus padres, pues su novio italiano le confesó que en su infancia lo “vestían de niña” ya que su deseo era tener una hija.

A pesar de la controversia y la atención mediática, Laura León ha dejado claro que su relación sigue siendo fuerte. “De repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos, estuvimos felices, y a mí no me interesa. Yo soy feliz con él”, compartió la cantante, demostrando que su amor trasciende las convenciones sociales y las expectativas.

“La Tesorito” enfatizó que la confesión de su novio no cambia nada en su relación, y que ella lo ama tal como es. “No está matando a nadie ni nada, lo amo profundamente, ya le dije que todo mi clóset es de él”, añadió, mostrando su apoyo y aceptación incondicional.

