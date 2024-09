La conductora Paulina Mercado revela que tiene cáncer y entrará a cirugía por un tumor maligno

Este mañana durante el matutino Sale el Sol, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó que la conductora Paulina Mercado será intervenida quirúrgicamente este lunes en las próximas horas para extirparle un tumor cancerígeno en la garganta. La presentadora previamente contó cómo se enteró, el proceso que vivió y cómo se lo dio a conocer a sus hijos.

La conductora de 52 años vuelve al quirófano después de enfrentarse a un tumor benigno en la cabeza en el 2022. Esta vez, un nuevo padecimiento aqueja su salud, por lo que la intervención era vital para analizar el tipo de cáncer que padece actualmente y que está alojado en forma de un pequeño tumor en la garganta.

Los conductores de Sale el Sol enviaron sus buenos deseos y compartieron palabras de apoyo y solidaridad a Paulina, quien aseguraron ha mostrado una enorme fortaleza y resiliencia, pues tras enterarse de su diagnóstico, lo dio a conocer a sus compañeros y siempre se mostró con la mejor actitud.

EXCLUSIVA Nuestra querida #PaulinaMercado DESCUBRIÓ un TUMOR cancerígeno en su garganta y será OPERADA. La familia de Sale el Sol le desea lo mejor durante este proceso. ❤️ ¡Te queremos Pau! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iuEwOkf6Pg — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 30, 2024

Paulina Mercado entrará a cirugía para que le extirpen un tumor cancerígeno

El programa mañanero se detuvo unos instantes para hablar sobre Paulina Mercado, pues no se encontraba presente en el foro como cada mañana y esto debe a que hoy será operada para extirparle un tumor cancerígeno que tiene en la garganta. Gustavo Adolfo pudo platicar con ella y le reveló que hace dos semanas se estaba realizando un estudio de los huesos cuando le detectaron un bulto a la altura de la garganta.

“Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”, expresó.

Luego de enterarse, Mercado relató que tuvo que tomar terapia y hacer meditaciones porque ni siquiera podía decir la palabra ‘cáncer’ de lo asustada que estaba. Añadió que sus hijos no están tan tranquilos a pesar de que preparó un discurso con antelación para poder darles la noticia. Después de conocer el diagnóstico afirmó que fue duro para ellos pero ella les mostró fortaleza.

“Las cosas por algo pasan, y no me preguntó por qué, me preguntó para qué y estoy encontrándole un significado lindo”, dijo al tiempo que pidió que encendieran una veladora para ella.

¿Qué tipo de tumor tiene Paulina Mercado?

Durante la charla, Paulina reveló que todavía no sabe qué tipo de cáncer tiene, algo que probablemente será estudiado cuando le extirpen el tumor, el cual dijo, es de un tamaño bastante considerable, motivo por el cual no pueden extraerlo por la boca y tendrá que ser directamente a través de una incisión en el cuello.

¿Qué problema de salud tiene Paulina Mercado?

Paulina Mercado enfrentó problemas de salud relacionados con un tumor cerebral benigno que le fue detectado en 2022. La conductora de televisión fue sometida a una cirugía para extirpar el tumor en diciembre de ese mismo año. Afortunadamente, la operación fue exitosa y se recuperó favorablemente.

Durante este proceso ha contado con el apoyo de su pareja, Juan Soler, quien ha estado a su lado en todo momento mostrándole su amor y apoyo y seguramente será así nuevamente. Sin embargo, no puede evitar pensar que es una gran responsabilidad para él acompañarla en estos momentos difíciles.

¿Qué enfermedad tiene Paulina Mercado?

La conductora de Sale el Sol fue diagnosticada con cáncer, la cirugía de hoy será precisamente para sacar de su cuerpo el tumor que está produciendo células cancerígenas. Previo a diagnosticarle esta enfermedad mostró que estaba sana y recuperada de la cirugía a la que se sometió hace dos años, por lo que también llevaba un estilo de vida saludable.

¿Por qué no sale Paulina en Sale el Sol?

Mercado no había estado ausente del programa en días previos a pesar de que se enteró hace poco del padecimiento de cáncer que la aqueja hasta este lunes que ya no acudió al matutino debido a la operación a la que se someterá hoy, sin embargo, dijo que quiere regresar pronto para retomar su trabajo pero primero deberá recuperar su voz, ya que es probable que no pueda hablar unos días después de la intervención quirúrgica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO