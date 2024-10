Estas son las señales que una persona manifiesta cuando busca más que una amistad

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre amigos se basa en la confianza, en las historias y momentos compartidos y el apoyo. Sin embargo, puede suceder que en algunas ocasiones, alguno de los dos muestre sentimientos románticos, lo cual puede generar confusión o incómodos malentendidos. Según expertos en relaciones, existen comportamientos y gestos que podrían señalar si tu amigo siente algo más que solo amistad.

Algunas señales que pueden indicar que hay un interés amoroso

Una de las señales más evidentes es cuando notas que tu amigo te mira con frecuencia, especialmente cuando cree que no lo estás viendo. Ello podría mostrar cierta atracción hacia el otro. Si te encuentras con su mirada en momentos inesperados, podría estar intentando conectar a un nivel más profundo.

Conoce cuáles pueden ser las señales que indican que quiere algo más que tu amistad.

También debes considerar el contacto físico, es decir, si busca excusas para tocarte de manera sutil o se mantiene cerca de ti, esto podría indicar un deseo de intimidad. Ya sea de manera constante o el roce accidental pueden ser formas inconscientes de manifestar sentimientos románticos. Otra señal que puede ser reveladora es la actitud de tu amigo cuando comienzas una relación amorosa con otra persona. Si notas que se aleja o se muestra incómodo, podría estar experimentando celos. Vale mencionar que ello no significa que esté enojado, sino que puede sentir que sus sentimientos hacia ti han cambiado y no sabe cómo manejar la situación.

Si tu mejor amigo muestra un interés genuino en todos los aspectos de tu vida, y recuerda detalles específicos de conversaciones pasadas o toma nota de tus preferencias, esto podría ser una señal de que está tratando de conectar a un nivel más profundo. Algunos especialistas señalan que este tipo de atención personalizada es una señal clara de afecto. Debes evaluar todas las señales que pueden indicarte que hay un interés amoroso de su parte.

Es importante tener una comunicación clara para evitar malos entendidos y dañar la amistad.

En ese sentido, el principal consejo de los expertos es no dejarse llevar por suposiciones. Si has identificado algunas de estas señales, lo más prudente es tener una conversación directa con tu amigo. La honestidad y la claridad son esenciales para que ambos puedan comprender el verdadero estado de la relación y tomar decisiones que no afecten su vínculo.

Con información de HERALDO DE MÉXICO