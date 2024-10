Nintendo presenta nuevo reloj despertador con sonidos de sus videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO.-Para algunas personas el despertase por las mañanas para iniciar con nuestro día a día, puede ser, en ocasiones, todo un suplicio, pues muchas veces debido al cansancio acumulado o por el insomnio, salir de la cama no es nada fácil, aunque tengamos actividades importantes.

Si bien es cierto, los expertos en control y calidad del sueño aseguran que es necesario dormir al menos de 6 a 8 horas, por día, el problema será siempre despertarse para un nuevo día, por lo que muchas compañías intentan crear nuevos aparatos para que el abrir los ojos todos los días se una mejor experiencia.

Llega reloj despertador de Nintendo: Alarmo

Es aquí donde el gigante del mundo del entretenimiento, Nintendo, que hasta ahora se había dedicado a la creación de videojuegos, consolas y algunos gadgets relacionados a estos temas ha optado por innovar en el mundo del sueño y el despertar, creando su primer reloj despertados inteligente.

Alarmo es la nueva apuesta de Nintendo para que las personas despierten de una forma diferente y única, pues además de tener un forma de despertador convencional, cuenta con un sensor inteligente que solo se apaga cuando las personas realmente salen de la cama a iniciar sus actividades diarias.

Este nuevo despertador de alta calidad cuenta con una pantalla interactiva que permite visualizar la fecha hora y por supuesto la alarma programada, además de ciertas animaciones propias de la compañía.

De las características más destacadas que tiene el dispositivo, es que sus alarmas se pueden configurar con base en cinco juegos propios de compañía, los cuales han sido un icono y generado grandes ganancias para la empresa, los cuales son: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

Cada uno de estos juego tiene tonos específicos y característicos que podrán configurarse como tono de alarma para despertar y para levantarse de la cama y que además solo se apagarán cuando la persona haya dejado por completo su lecho.

Si la persona no despierta, aparecerá un personaje más “persuasivo” Créditos: Especial

¿Cómo funciona Alarmo, el despertador de Nintendo?

Su funcionamiento consiste en lo siguiente: previo a que suene la alarma el personaje que se haya elegido con anterioridad aparecerá en la pantalla para esperar a que suene la alarma, cuando suena la alarma se iniciaran sonidos suaves de alguna de las escenas de los juegos mencionados y aunque puedes hacer cierto tipo de movimientos para que el personaje se aleje o guarde silencio, este solo se irá por un momento.

Pero si el dispositivo detecta que no te has despertados, el personaje regresará y condenarán a reproducir sonidos más fuertes, hecho que podría hacer que el personaje cambie a un más “persuasivo”. Una vez que te hayas despertado por completo y que el dispositivo detecte que ya saliste por completo de tu cama, podrás escuchar una breve fanfarrea o sonido de victoria de algunos de los videojuegos.

Según Nintendo, los sonidos y animaciones se actualizarán más adelante, por lo que ahora solo son cinco títulos con los que cuenta en su fase de lanzamiento, ya que lo que busca la compañía es que las personas puedan despertar de diferentes maneras todos los días y que además esta rutina se convierta en toda una experiencia como si “estuvieras dentro del videojuego”.

¿Cuánto cuesta Alarmo, el despertador de Nintendo?

Cabe destacar que actualmente Alarmo será comercializado para su venta en Estados Unidos y Canadá por un precio de aproximadamente 99.99 dólares, se espera que llegue a México próximamente y se podrá comprar de manera anticipada en la Nintendo eShop.

Con información de HERALDO DE MÉXICO