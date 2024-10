Estas son las leyes más extrañas en el mundo

MÉXICO.- Cada nación cuenta con su propio conjunto de normas para regular la vida de sus habitantes. Sin embargo, en algunos lugares, existen legislaciones que resultan más inusuales o polémicas, llegando incluso a ser vistas como discriminatorias. Un ejemplo de esto es la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, una medida que todavía se mantiene en varios países.

En Michigan, hay una ley sorprendente que prohíbe estrictamente lanzar pulpos, con penas que incluyen multas e incluso prisión. Esta peculiar normativa se originó en 1952, cuando el equipo de hockey sobre hielo Detroit Red Wings ganó la Copa Stanley. Un aficionado lanzó un pulpo a la pista en cada uno de los ocho partidos que jugó el equipo, lo que llevó a que esta acción se convirtiera en una tradición entre los fanáticos. Sin embargo, debido a la creciente frecuencia de este acto, las autoridades decidieron ilegalizarlo.

Rusia: Es ilegal tener un carro sucio

En Rusia, existe una norma de tránsito que prohíbe a los conductores circular con coches sucios. Si el vehículo tiene tanta suciedad que la matrícula no se puede leer claramente, los conductores pueden ser multados. Esta medida se implementa no solo por razones estéticas, sino también para garantizar que las placas sean siempre visibles para las autoridades.

Finlandia: Es ilegal un taxi sin música

En Finlandia, las autoridades parecen estar bastante comprometidas con asegurar que tanto los turistas como los residentes disfruten de una agradable experiencia en el país. Un aspecto curioso de esto es que la ley exige a los taxistas reproducir música durante sus trayectos con clientes. Si no lo hacen, podrían enfrentarse a multas por no pagar los derechos de autor, ya que, al no haber música, la transmisión en el taxi se considera un servicio privado, y por lo tanto, debe compensar los derechos de las canciones emitidas.

Malasia: Es ilegal usar ropa amarilla

En Malasia, desde 2011, existe una ley insólita que prohíbe a los ciudadanos vestirse de color amarillo. Quienes usen prendas de ese color pueden ser arrestados. La razón detrás de esta prohibición es de carácter político, ya que durante una manifestación en la que los ciudadanos exigían la dimisión del primer ministro, muchos de los protestantes llevaban camisetas amarillas como símbolo de protesta. Esta ley se instauró para evitar que el color amarillo se convirtiera en un emblema de oposición.

Inglaterra: Es ilegal transportar Salmón de manera sospechosa

El Parlamento británico estableció leyes para diferenciar entre la pesca legal e ilegal del salmón, un recurso muy valorado. Como parte de esta norma, se estipuló que si una persona transporta un salmón de una manera que no es considerada habitual, se asumirá que el pescado proviene de actividades ilegales de pesca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO