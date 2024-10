Refuerzan Seguridad en Transporte Público

CIUDAD MADERO, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal abordan autobuses de transporte público cómo acciones de prevención y disuasión para evitar la comisión de delitos.

Fernando Luján, coordinador de la Guardia Estatal en Madero, informó que se mantiene un operativo para garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Nos subimos a los transportes, y hacemos acompañamiento y la unidad va a la distancia. Hay un problema bajamos y hacemos debido. Si no hay ningún problema, nos vamos en el autobús como usuarios del transporte”,compartió.

Y agregó: “Estamos haciendo rondines y Bases . ¿Que son las bases ? Está una fila de usuarios esperando transporte, nos paramos en contra esquina, y ahí la gente nos ve. Cuando tienen un problema nos hablan”, dijo.

Los policías , debidamente uniformados , comentó, que abordan las unidades y viajan durante cierto tiempo para que los ciudadanos se sientan acompañados.

Al momento, explicó que no cuentan con reportes de robos en unidades de pasajeros en el área.

No hemos tenido incidencias, en transporte no. Lo que quiera yo es que reporte. Porque reportando ellos, nosotros nos enteramos y podemos apoyar ” dijo.

El dispositivo de seguridad, explicó, que se aplica en coordinación con el transporte público.

“En coordinación con transporte público para apoyar a hacer más rondines, más puestos , más Bases, en cuanto a los usuarios, en los paraderos, en los transportes “, comentó.

“Vemos un transporte que va por una ruta para ala orilla, nos subimos. No nos fijamos de que colonia es. Estamos dando el servicio en todos los sectores”.

FUERON NOTICIAS FALSAS: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

“Precisamente algo de lo que vimos en la Mesa de Seguridad que se había venido dando en redes sociales desde la semana pasada, sobre algunos asaltos, en la Mesa de Seguridad se abordó el tema en su momento. Afortunadamente no tienen ningún reporte, ningún incidencia que se haya dado, algún tipo de asalto”, dijo Hector Marín, secretario del Ayuntamiento.

“Se trata dijo que puede ser un rumor o un hecho aislado que no pasó a mayores y posiblemente que no fue denunciado. Pero no es una actividad cotidiana que estemos viviendo en la zona sur “, comentó.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón