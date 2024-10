Creía estar embarazada pero tiene un raro estreñimiento

Durante ocho meses, Courtney Ingham tuvo un grave problema de estreñimiento extremo en el que solamente podía hace del baño cada tres semanas a pesar de hacer varios esfuerzos como el hecho de tomar laxantes diario y comer varios alimentos con grandes cantidades de fibra y beber café negro, según refirió el Daily Star.

El vientre que llegó a tener Courtney parecía como el de una mujer con un embarazo común. Pero el día que la joven de 21 años tuvo la mayor alerta fue cuando en un esfuerzo al ir al baño escuchó un ruido extraño seguido de sangrado donde vio que había sufrido un prolapso (provoca que uno o más órganos pélvicos caigan) de sus entrañas inferiores.

“Era casi como carne. Mis entrañas habían salido. Realmente me asusté. Pensé: ‘Bueno, tengo que ir a Urgencias porque esto no ha estado bien durante ocho meses'”: Courtney Ingham.

Courtney aún sufre de estreñimiento

La joven fue sometida a dos cirugías tras el colapso, pero aún tiene una operación más programada, aunque lamentó no haber ido antes a realizarse la revisión médica: “Tuve un estreñimiento muy severo durante unos ocho meses y realmente no le di importancia”, dijo mientras compartió su experiencia de la cual aún no sale avante.

“Tenía que evacuar cada tres semanas. Era muy, muy difícil y los calambres estomacales que me daban eran de otro mundo”: Courtney Ingham.

