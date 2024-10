Yuri revela la razón de su ausencia en ¿Quién es la máscara?

MÉXICO.- Muchos rumores surgieron a raíz de que se diera a conocer que la famosa cantante Yuri dejaría de ser “investigadora” para la edición 2024 del famoso programa de televisión ¿Quién es la máscara?, un puesto en el que había permanecido desde la primera temporada en 2019 hasta la quinta en el 2023, y que habría sido ocupado por la querida integrante del grupo RBD, Anahí en esta sexta entrega.

Entre las especulaciones más sonadas resaltan aquellas que apuntaban a que la intérprete de “El Apagón” se había retirado por su cuenta propia y aquellas que afirmaban que habría sido remplazada debido a que no había cumplido con las expectativas del público durante la última edición, algo de lo que no se tenía una respuesta clara hasta hace poco.

Recientemente, y en medio de la polémica Yuri dio sus primeras declaraciones al respecto durante la conferencia de prensa de su próxima gira 2025 llevada a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde puso fin a los rumores y reveló la verdadera razón detrás de su ausencia en la sexta temporada de ¿Quién es la máscara?

Sobre el motivo detrás de su ausencia en la sexta temporada de ¿Quién es la máscara? comentó que simplemente no fue requerida, además de que actualmente se encuentra muy ocupada afinando los detalles de su nueva gira que lleva por nombre “Icónica“, sobre la cual expresó que ha tenido dificultades al grado de tener que tomar terapia y casi darse por vencida con el proyecto.

“No fui requerida, y yo creo que por algo fue. He tenido que armar este show y tuve que ir a terapia porque sí me ha movido muchas fibras, estuve a punto de tirar la toalla, y me sentí muy mal”, reveló la cantante.