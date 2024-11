Me siento muy triste y desesperada porque sigue prófugo: Melanie

TAMAULIPAS.- El caso de Melanie conmocionó a todo el país, luego de que se filtraran los videos en donde su expareja, identificada como Christian, la golpea brutalmente con puño cerrado en su rostro en reiteradas ocasiones, por un simple descuerdo dentro de una fiesta de disfraces, ocurrida el pasado 31 de octubre, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Y es que continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre la turbulenta relación que Melanie Barragán sostenía con su agresor, quien se encuentra prófugo y la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas continúa con su búsqueda para llevarlo ante la justicia, toda vez que se ofreció una recompensa de 200 mil pesos mexicanos para encontrarlo.

Las heridas que Melanie sufrió aquella noche aún permanecen en calidad de graves y la muchacha necesitará distintas cirugías para recuperarse por completo, especialmente en su ojo, nariz y mandíbula, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con dichos procedimientos, al ser considerados estéticos.

“Me siento muy triste, muy desesperada pues porque sigue prófugo y no lo han podido encontrar”, lamentó.

Melanie revela que su expareja la agredía durante su noviazgo

Después de que Melanie fue dada de alta en el hospital, recientemente concedió una entrevista para Paola Rojas y reveló que anteriormente había sufrido agresiones y empujones por parte de José. Sin embargo, debido al profundo cariño que le tenía, no tomó las medidas necesarias. “El amor te ciega”. Además, mencionó que sus comportamientos podían volverse susmamente posesivos y celosos, pero debido a sus constantes promesas, creyó que pronto esas actitudes se detendrían.

“No estoy bien, estoy vulnerable pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe estoy muy agradecida”, dijo Melanie tras salir del hospital en un audio difundido por su tía, Anice Guzmán.

Para fortuna de la familia, Melanie confirmó que tras la golpiza que sufrió ha recibido apoyo y seguridad por parte de las autoridades, por lo que las probabilidades para que Christian vuelva a encontrarla sin defensa alguna se reducen considerablemente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO