Posiciones de yoga para eliminar la indigestión y el malestar estomacal

MÉXICO.- La semana de Navidad por fin está aquí y eso quiere decir que las fiestas, reuniones, comidas y cenas nos tendrán rodeados desde hoy lunes e incluso hasta después del Año Nuevo 2025, pues ese el momento en el que hay eventos en la casa, con amigos y hasta en el trabajo. Si bien es cierto que lo bailado nadie nos lo quita, debemos de reconocer que por mucha diversión y felicidad que derrochemos, quien peor la pasa es nuestra pancita, pues no es sorpresa que en esta época sean tan comunes los casos de indigestión y malestar estomacal.

Ya sea porque algo nos cayó pesado o porque comimos más de la cuenta, ¡y ni hablar del alcohol!, durante las fiestas decembrinas las visitas a los consultorios médicos siempre están protagonizadas por casos de indigestión, malestar estomacal, reflujo, agruras y hasta diarrea. Los síntomas de todas estas afecciones del sistema digestivo son tan molestos y dolorosos que nos hacen pasar un mal rato y además obligarnos a dejar de disfrutar de las reuniones de la temporada; sin embargo, esto no tiene que ser así en plena Navidad, pues el yoga es un gran aliado.

Seguramente alguna vez has escuchado de los múltiples beneficios de hacer yoga, y es que más allá de darnos flexibilidad y fuerza, cada una de las posturas y respiraciones están pensadas para cuidarnos desde adentro y hacia afuera. De hecho, algunas de las posturas que se hacen pueden ayudarnos en esta temporada, pues al mantenerlas unos cuantos minutos podemos aliviar síntomas como la hinchazón, el dolor, la inflamación y más. Así que si estás pasando por un mal rato relacionado a los problemas estomacales, aquí te enseñamos a solucionarlo sin demasiado esfuerzo.

El maestro de yoga Daniel Farraez compartió en su cuenta de Instagram un video con las mejores posiciones para eliminar la indigestión y el malestar estomacal que probablemente aqueje a algunas personas si es que comen más de la cuenta. Al realizarlas cuando sientas el malestar y mantenerlas tan sólo por 20 segundos, notarás una notable mejoría en tu salud. Es importante mencionar que estas posturas no sustituyen a un tratamiento médico, así que antes que otra cosa te recomendamos consultar con tu médico para recibir el tratamiento ideal para aliviar los síntomas.

¿Cómo desinflamar el estómago en posiciones?

Las posiciones de yoga pueden ser grandes aliadas para desinflamar el estómago cuando presentas algún malestar estomacal como la indigestión o las agruras. Así que si quieres ponerlas en práctica te invitamos a realizarlas en casa siguiendo los consejos de un profesional como es el maestro de yoga Daniel Farraez, quien compartió sus mejores secretos para luchar con estas afecciones tan comunes en la semana de Navidad.

Antes que nada, te recordamos que el yoga no sustituye un tratamiento médico y que si el dolor es demasiado intenso o no te puedes mover con demasiada facilidad por la incomodidad en el abdomen lo ideal es que primero vayas con un doctor. Después, cuando tu estómago esté menos sensible coloca tu tapete sobre el suelo, o bien, recuéstate en tu cama para hacer cada postura, incluyendo algunas que son de pie.

– Para la primera postura ponte de pie con las piernas ligeramente abiertas y con el cuerpo relajado; extiende tus brazos hacia los laterales y comienza a hacer movimientos sólo con el torso. Esto te ayudará a estimular la digestión.

– Ahora toma una cobija, toalla o cojín, colócate bocabajo y con alguno de estos objetos justo en la zona del abdomen; mientras tanto, tu cuerpo se mantiene en la figura del esfinge. Esta posición hará presión en el abdomen para aliviar las molestias y ayudarte a ir al baño; sin embargo, el experto destaca que si el dolor es demasiado intenso, lo ideal es evitar esta figura.

– En la última postura tienes que acostarte bocarriba y lo más cerca que puedas de una pared, ya que sobre ella elevarás las piernas y así mejorar la digestión.

¿Cómo sacar gases con yoga?

El yoga también puede ayudarnos a eliminar los molestos gases y así reducir el dolor y la inflamación; la mejor forma de liberarlos es con la postura de Pawanmuktasana con la que no necesitas demasiado esfuerzo, sino que se hace recostado bocarriba y llevando una a una las piernas hacia el abdomen y tratando de juntar la barbilla con la rodilla. Al mantenerla por al menos tres segundo y combinarla con una buena respiración notarás cómo los gases se liberan.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO