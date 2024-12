CIUDAD DE MÉXICO. Vale destacar el avance de la ciencia respecto al comportamiento canino. En ese sentido, investigadores de la Universidad de California en San Diego, analizaron durante 21 meses la conducta de 152 perros adiestrados con paneles de botones de sonido. Los resultados sugieren que los canes pueden utilizar estos dispositivos para combinar palabras y transmitir mensajes claros a sus dueños.

Es importante señalar que este avance promete fortalecer los vínculos entre los humanos y perros. El estudio fue publicado en la revista Scientific Reports, reveló que los canes adiestrados con paneles de botones de sonido pueden combinar dos palabras para comunicar sus deseos y necesidades. Te revelamos cuáles usan los animales en su comportamiento para comunicarse con las personas.

A través de botones, los perros pueden interactuar con sus dueños. Fuente: Pinterest

Cómo se comunican los perros con los humanos

Los investigadores registraron más de 260.000 pulsaciones de botones, revelando que los perros presionaban palabras como «fuera», «golosina» o «jugar» para comunicar necesidades específicas. Sorprendentemente, algunos animales incluso combinaron palabras, formando frases como «fuera» + «orinal» o «comida» + «agua». Estas combinaciones ocurrieron con mayor frecuencia de lo esperado por casualidad, lo que indica una intención comunicativa.

Este nuevo método de comunicación, no solo mejora la comprensión entre dueños y perros, sino que también permite satisfacer sus necesidades con mayor precisión. De este modo, los paneles de sonido no solo representan una herramienta útil, sino también una forma innovadora de comportamiento entre especies. Los investigadores destacaron que las combinaciones de botones no eran aleatorias.

El uso de botones en la comunicación de los perros está basada en el aprendizaje y la interacción social. En ese sentido, el estudio reveló que palabras como «Te amo» eran utilizadas con menos frecuencia por los perros que por sus dueños. Ello sugiere una intención deliberada detrás de las elecciones de los animales. Este hallazgo refuerza la idea de que los canes pueden desarrollar una forma de comunicación basada en el aprendizaje y la interacción social, acercándolos aún más al entendimiento humano.

Con información de HERALDO DE MÉXICO