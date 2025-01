Captan a Alfredo Adame saliendo del «Torito» el 1 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Lo vuelve a hacer! Alfredo Adame se encuentra nuevamente en la polémica, ahora debido a que el conductor de televisión recibió el año nuevo nada más y nada menos que en el “Torito” porque al parecer infringió las leyes viales o probablemente no pasó el alcoholímetro. Pero eso no fue motivo para que no pudiera festejar, al contrario, al otro día celebró su salida.

El presentador de 66 años esta nuevamente encabezando los titulares, y es que ya se ha vuelto prácticamente una costumbre que Alfredo protagonice diversos escándalos. Durante 2024 fue tema en varias ocasiones, la última fue con Poncho de Nigris y no pasó mucho tiempo para que otra vez hiciera de las suyas pero esta vez tuvo que enfrentarse a la justicia de la Ciudad de México.

Adame esperaba recibir el año con festejos, una comida deliciosa y trabajando pero sus planes cambiaron un poco, pues tuvo que degustar el menú del “Torito” y celebrar sin ninguna bebida embriagante para festejar el 2025. Pese a que durmió ahí, en cuanto salió no dudó en ponerse de buenas y comer rico.

Contrario a lo que se podría pensar, el actor salió del lugar donde lo tenían las autoridades capitalinas con buen ánimo, pero eso sí con muchísima hambre porque dijo que no le habían dado nada de comer, estuvo saludando a sus fans y hasta convivió con algunas personas y mandó saludos.

El actor fue interceptado por fans al salir del Torito | Foto: Captura YouTube Berenice Ortíz

Alfredo Adame pasó el Año Nuevo en el Torito, así fue captado

Fue la reportera Berenice Ortiz, quien compartió un video a través de su canal de YouTube donde se observa el preciso momento en el que Alfredo Adame sale del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, también conocido como el «Nuevo Torito». Aunque no se especificó por qué motivo fue ingresado, lo que sí es un hecho es que fue el 1 de enero por la mañana, por lo que se cree que ahí pasó el Año Nuevo.

Al salir del «Torito» Alfredo Adame se dirigió inmediatamente a una taquería que se encontraba cerca del lugar y sin dudarlo preguntó si tenían servicio, por lo que en cuanto le confirmaron, se sentó en una mesa del pequeño establecimiento y pidió tacos de longaniza, bistec y suadero.

¿Dónde vive Alfredo Adame actualmente?

El actor Alfredo Adame se encuentra viviendo actualmente en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, sin embargo viaja constantemente a Miami, donde también trabaja para la televisora Telemundo, incluso el día que fue ingresado al «Torito» mencionó que grabaría un programa especial para dicha televisora y posteriormente se iría a cenar con su hija Vanessa y sus nietos, sin embargo, se desconoce si logró llevar a cabo su plan o fue detenido antes.

Con información de HERALDO DE MÉXICO