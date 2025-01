Vivian Cepeda revela que su esposo le fue infiel tras 9 años de relación

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Recientemente la famosa conductora de televisión originaria de Monterrey, Vivian Cepeda, se convirtió en tema de conversación luego de que en plena transmisión en vivo del programa «Es Show» de Ernesto Chavana revelará que su esposo con quien llevaba casi una década de relación, le había sido infiel.

Según comentó la presentadora conocida por su trabajo en producciones como «Acábatelo» y «Las noches del fútbol«, ella ya sospechaba de su marido, aunque al cuestionarle él lo negaba, sin embargo, no fue hasta que la amante de su pareja le envió pruebas, que pudo confirmar su presentimiento.

«Quiero confesar que me engañaron después de nueve años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas», declaró Vivian Cepeda en plena transmisión en vivo.