Faisy responde a la polémica de trabajar con Mariana Echeverría

CIUDAD DE MÉXICO.- «La Casa de los Famosos México» ha impulsado la fama de algunos participantes, aunque para otros no resultó como esperaban y este fue el caso de Mariana Echeverría para quien las críticas no se detienen aún cuando el reality show llegó a su fin hace más de tres meses. Las especulaciones sobre su regreso a «Me caigo de risa» reavivaron la controversia a la que Faisy reaccionó aclarando que no trabajaría de nuevo con ella.

Los rumores de un conflicto entre los conductores surgieron poco antes de que Mariana Echeverría se sumara al reality show; sin embargo, se hicieron más fuertes por sus explosivas declaraciones y actitud con otros participantes que motivaron a otros famosos a alzar la voz hablando de su experiencia trabajando con la conductora. A ellos se sumó Faisy, quien reaccionó a los recientes rumores de un rechazo por parte del elenco de «Me caigo de risa» a la presentadora.

Mariana Echeverría planearía volver a «Me caigo de risa» tras polémica en LCDLF México. Foto: IG @mecaigoderisaof

¿Mariana Echeverría desea volver a «Me caigo de risa»?

Recientemente una amiga de Mariana Echeverría reveló a TVNotas las intenciones de la conductora de volver a «Me caigo de risa» para intentar impulsar de nuevo su carrera y ganarse el cariño del público, pero aseguró que el obstáculo estaba en sus compañeros de elenco ya que no deseaban volver a compartir cámara con ella.

«El hate ha seguido. Mariana ha vuelto a limitar los comentarios de la gente en sus publicaciones de Instagram. Ella considera que lo que más le ayudaría a su imagen sería volver a ‘Me caigo de risa’ (…) El conflicto es que varios integrantes del elenco no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y éstos prefieren no trabajar con ella. Especialmente Faisy, el conductor titular», habría mencionado la fuente a la revista antes mencionada.

Faisy rechaza trabajar con Mariana Echeverría

La presentadora y Faisy trabajaron juntos en «Me caigo de risa» y «Faisy Nights», aunque la salida de Echeverría desató rumores de un conflicto entre ellos que se hizo más fuerte durante su participación en «La Casa de los Famosos México». Momento en el que el conductor aseguró que habría tomado la decisión de no estar más junto a quien fuera su compañera de cámara porque no se sentía cómodo y se negó a revelar más detalles.

Esta vez compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, donde deja claro que no volvería a trabajar con Mariana Echeverría tras sus declaraciones. Además, el conductor indicó que todo se trata de especulaciones ya que aún no se ha dado más información sobre la nueva temporada del programa.

“No entiendo porque sigue la polémica y el chisme. Cómo por qué querría yo trabajar con alguien que dijo que trabajar conmigo fue horrible”, escribió Faisy en X y añadió: “Lo más chistoso es que ni yo, y según yo nadie, ha firmado una nueva temporada de MCDR. Ni sabemos ni si se hará, ni quien estará, ni cuándo será.. yo no sé si estaré”.

Con información de HERALDO DE MÉXICO