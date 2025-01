Profeco alerta por celulares baratos del mercado gris; así puedes identificarlos

CIUDAD DE MÉXICO.- Si estás en la búsqueda de un celular barato esta información te interesa, pues la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) alertó a los mexicanos por los smartphones que se venden en el mercado gris, que aunque pueden resultar atractivos por su precio económico, podrían hacerte perder dinero en realidad.

«El mercado gris se refiere a la importación de productos fabricados legalmente en el extranjero pero sin haber pasado por algún distribuidor oficial o titular de la marca para su venta en el país», de acuerdo con la Profeco que alertó a los consumidores mexicanos para que no caiga en la compra de este dispositivo.

¿Qué es el mercado gris?

Las primeras disposiciones en contra de los dispositivos del mercado gris se dieron en el 2023 ante el incremento de la llegada de estos productos a México. Los dispositivos electrónicos del mercado gris son productos sin etiquetar conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y en la mayoría de los casos, no tienen una política de garantía según la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

El principal problema con los celulares baratos del mercado gris es que aunque son productos originales podrían no funcionar en regiones distintas para las que fueron diseñadas. Incluso se corre el riesgo de no encontrar las piezas o repuestos necesarios en caso de requerir una reparación.

En muchas ocasiones los compradores no saben que los smartphones del mercado gris se venden en línea, no oficiales, y en redes sociales. Estos dispositivos deben indicar que son de procedencia extranjera pues, aunque sean productos originales, podrían no funcionar en regiones distintas para las que fueron diseñadas. Incluso se corre el riesgo de no encontrar las piezas o repuestos necesarios en caso de requerir una reparación.

¿Cómo identificar que un celular BARATO viene del mercado gris?

La Profeco señala que antes de comprar un celular en línea, los consumidores deben:

•revisen la descripción del producto, ya que puede presentar leyendas como: “Versión extranjera”, “Variante extranjera, podría no ser compatible con accesorios y configuraciones disponibles en México” o “Este producto vendido por (…) es importado y puede ser diferente a la versión disponible en México”.

•al momento de comprar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda asegurarse de que el portal en el que se comercialice el producto esté a cargo de la garantía y cumpla con los estándares mexicanos.

•siempre se recomienda leer la descripción de los productos antes de adquirirlos y cerciorarse de que el proveedor otorgue una garantía mayor a 90 días.

•También verificar que tenga la etiqueta de la Norma Oficial Mexicana NOM024-SCFI-2013: “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos”, esto permitirá identificar que el equipo es o fue comercializado oficialmente en México.

•Para verificar que contamos con un teléfono celular homologado se debe contar con el número IMEI, el cual se puede obtener marcando desde el teléfono *#06#.

Con información de HERALDO DE MÉXICO