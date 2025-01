Mariana Seoane da el último adiós a su mamá

MÉXICO.- Mariana Seoane se vistió de luto por el fallecimiento de su mamá, Stella García, este domingo 26 de enero. A través de redes sociales, la cantante confirmó la lamentable noticia con una serie de fotografías en las que se le ve acompañada de su familia y un desgarrador mensaje con el que dio el último adiós recordando lo importante y el gran apoyo que fue tanto en su vida personal como en su carrera.

La cantante compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su mamá, Stella García, y de su familia que la acompaña en algunos de los momentos más difíciles durante sus crisis de salud. Las muestras de carió no se hicieron esperar y entre éstas las de celebridades como Cecilia Galliano, Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera, Lila Downs, Alexis Ayala, África Zavala, Brenda Kellerman y Zuria Vega, quienes externaron sus condolencias.

En abril de 2023 la intérprete de “Me equivoqué” informó a través de sus redes sociales que su mamá había concluido su tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, en julio del año siguiente se informó a través del programa de espectáculos “Ventaneando” que Stella García de nuevo enfrentaba una lucha contra el cáncer.

Durante una entrevista en noviembre de 2024, Mariana Seoane no pudo contener el llanto al hablar sobre la salud de su mamá y aunque no dio más detalles al respecto indicó que atravesaba por un “proceso difícil”. Además, habló sobre el gran cariño que existía entre ellas por el apoyo incansable que le dio en su carrera.

“Está pasando un proceso bien difícil. Tengo la gran bendición y fortuna de poder regresarle en vida todo lo que ha hecho conmigo. Ella ha sido la persona que más amo, el amor de mi vida, ella hizo conmigo todo, siempre me apoyó, pero siempre me dijo: ‘Tienes que mejorar esto’; siempre me enseñó a reconocer la belleza y el talento de los demás. Me hizo ser una persona de bien, porque soy una buena muchacha”, dijo la cantante.