Trump anuncia sanciones a Colombia tras rechazo de 2 vuelos con deportados

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 26 de enero – a través de su red social Truth Social – que impondrá un 25% de aranceles a todos los productos procedentes de Colombia, luego de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, rechazó dos aviones militares estadounidenses con migrantes colombianos que habían sido deportados.

«Me acaban de informar que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación procedentes de los Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos», aseguró Trump en su red social.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos dio a conocer que ya ha dado órdenes para que su administración tome represalias en contra del gobierno colombiano, destacando una serie de medidas y sanciones que entrarán en vigor en las próximas horas. Trump advirtió que estas imposiciones son «solo el comienzo», amagando con más castigos en caso de que Gustavo Petro no acepte a los migrantes deportados.

¿Qué sanciones impondrá Donald Trump al gobierno de Colombia?

La declaración de Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Foto: Truth Social.

De acuerdo con lo compartido por Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, las sanciones que por ahora se impondrán al gobierno de Gustavo Petro son las siguientes:

Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%.

Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del Gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios.

Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.

Inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional.

IEEPA: Se impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad.

¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre las deportaciones masivas que realiza el gobierno de Trump?

El presidente de Colombia pide que los migrantes sean tratados con dignidad. Foto: AP.

Por ahora el presidente Gustavo Petro no ha anunciado que su gobierno vaya a sancionar a la administración de Trump, ni ha compartido su postura sobre las medidas que tomará Estados Unidos. Sin embargo, la mañana de este 26 de enero, el mandatario colombiano uso sus redes sociales para explicar que no permitió el aterrizaje de los aviones militares debido a que los migrantes no son delincuentes y deben ser tratados con «dignidad», por ende exigió que sean deportados en aviones civiles.

«Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con los y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta», sentenció Gustavo Petro a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.