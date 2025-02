Fallece actriz de «El Juego del Calamar» tras ser diagnosticada con cáncer

MÉXICO.- “El Juego el Calamar” se convirtió en todo un fenómeno a nivel internacional y permanece como una de las series favoritas en el catálogo de Netflix, ante esto los actores ganaron popularidad y el cariño del público que esta vez lamentó el fallecimiento de una de las grandes piezas del elenco. Se trata de la actriz Lee Joo-sil que murió a los 81 años de edad tan sólo tres meses después de ser diagnosticada con cáncer de estómago.

De acuerdo con información del periódico coreano The Chonsun Ilbo, retomado por New York Post, la actriz que realizó el papel de Park Mal-soon, la madre del detective de policía Hwang Jun-ho en la segunda temporada de “El Juego del Calamar”, falleció este domingo 2 de febrero en su casa de Corea del Sur rodeada de sus seres queridos y su funeral se realizará el próximo 5 del mismo mes en el Hospital Shinchon Severance.

¿De qué murió la actriz Lee Joo-sil?

Lee Joo-sil fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres a los 50 años y aunque los médicos le daban menos de un año, pero su lucha logró sacarla adelante y se recuperó de manera favorable. Sin embargo, en noviembre del año pasado una vez más fue diagnosticada con cáncer y esta vez de estómago.

En redes sociales fanáticos lamentaron el fallecimiento de Lee Joo-sil y externaron las condolencias a la familia de la actriz. Hasta el momento Netflix no ha emitido un comunicado, sin embargo, han surgido las interrogantes de los fanáticos de lo que ocurrirá con su papel en la tercera entrega de la famosa serie que fue grabada antes de su muerte.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama a los 50 años. Foto: FB @ItsOkayToNotBeOkayFans

¿Quién fue Lee Joo-sil?

Lee Joo-sil nació en 1944 en Corea del Sur y debutó en la industria como actriz en 1964 logrando abrirse paso en importantes proyectos gracias a su talento tanto ante las cámaras como en doblaje. Aunque ganó aún más popularidad a nivel internacional por su papel como Park Mal-soon, la madre del detective de policía Hwang Jun-ho en “El Juego del Calamar”, destacó en otras series y cintas.

“Notebook From My Mother”, “Clown of a Salesman”, “The Uninvited Hommage”, “Commitment”, “The City of Violence”, “Move to heaven” y “Save me 2”, fueron algunos de los proyectos en los que participó. Además, en 2024 habló en entrevista para “MBN Exclusive World” sobre su historia y su lucha contra el cáncer de mama.

