¿Si o no Emilia Perez?

Sin duda alguna el tema en tendencia, tanto en redes sociales, programas televisivos, radio y prensa, es el filme “Emilia Perez”, lo que provoca algunas preguntas, ¿realmente es mala esta película?, ¿es de una forma directa o indirecta una ofensa para nuestro país?, ¿realmente merece tantos premios, reconocimientos y nominaciones en tantos festivales?, estas cuestiones y algunas otras las trataremos de responder en este artículo.

Podemos iniciar con el argumento, la sinopsis de esta película, “Emilia Pérez” es una película francesa de comedia musical, que cuenta la historia de una abogada que se involucra con el líder de un cartel mexicano. La película se centra en la transición de la líder del cartel a convertirse en la mujer que siempre ha deseado ser.

Dicho todo esto, la película toca varios temas sensibles para nuestro país, lo que ya hace que tenga el foco de atención del público.

¿Realmente es mala o buena esta película?, en mi opinión, hablando como un proyecto cinematográfico, no es una mala película, tiene distintos elementos lo cual la puede hacer ver como una propuesta interesante, combina temáticas como el narcotráfico, la música y la transformación de género, lo cual es una apuesta arriesgada y es un intento de plasmarla, ciertamente no es lo peor del cine, solo que es importante señalar que tampoco, reitero, en mi opinión, NO es la película que todos estábamos esperando y mucho menos merecedora de tantas y tantas nominaciones y premios, a continuación justificar lo dicho.

La historia es muy sencilla, ya antes vista, hablar de una persona que desea dejar su pasado atrás e iniciar una nueva vida, hasta que ese pasado lo alcanza, esa es la trama central de este filme, el detalle es que dentro de la historia hay varios hoyos argumentales que hacen que ni la historia, ni los personajes, terminan de conectar, de crear empatía con la audiencia, no llegan a convencer de lleno de lo que en verdad sienten o el porqué hacen lo que hacen, esta falta de justificantes crean una historia incompleta y hasta cierto punto una historia insípida.

¿Porque ha creado incomodidad y ofensa a México?, debemos asumir que no se quiso ofender o faltar al respeto a nuestro país de forma directa, eso esperamos, pero si lo logran de forma indirecta, ¿de qué forma lo hicieron?, a pesar que la película habla sobre México, no se grabó en nuestro país,el encargado fue París, Francia, de crear el ambiente mexicano, los actores protagonistas, no son mexicanos, son 2 norteamericanas y un español, para la ambientación, look, de la película, llenaron las locaciones de extras, estereotipos de nuestro país, como puestos ambulantes, unos extras con las playeras de México y una virgen Maria en una esquina, listo, crearon un México.

Del lado de las actuaciones, se ve a simple vista que no dominan, hablan o entienden el español, por lo que es un tanto desesperante el ver las interpretaciones, uno de los argumentos de la encargada del casting fue, “ aunque inicialmente buscaron actrices mexicanas para los papeles principales, finalmente seleccionaron a intérpretes europeas y estadounidenses al considerar que eran mejores”, un argumento agresivo para el talento de nuestro país y que no fue tomado de una buena manera, al no tener una interpretación digna, es casi imposible que puedas contar bien una historia.

¿Merece todo el reconocimiento y nominaciones?, todo el reconocimiento que ha estado logrando, es en mucho gracias a los tintes temáticos que maneja dentro de la historia, como lo son el narcotráfico, las personas desaparecidas, comunidad LGTB, etc, recordemos que lamentablemente en muchas ocasiones los festivales se valen más del tipo de contenido ideológico, que de la calidad real del proyecto, en resumen, en mi opinión NO, no es merecedora de todo, insistimos, no es una mala película, solo que en comparación de filmes que salieron este año que finalizó, hay mejores opciones, 13 nominaciones a los premios Oscar, están poniendo esta película a la par de “El Padrino”, “Titanic”, “El señor de los anillos”, entre otras y eso pierde mucha credibilidad.

Para finalizar podemos agregar que te pueda gustar o no “Emilia Perez”, está perfecto, lo hermoso del arte es que es subjetivo, no es una ciencia exacta, es de apreciación y tu opinión vale como la de cualquiera, lo que no es válido, es que ofendas, menosprecies a alguien por no pensar igual que tú.

POR ALEJANDRO MÁRQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN