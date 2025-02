0 Actitud, 0 fútbol ¡Otra vez Correcaminos!

¿Hay problemas de pagos? ¿Mala relación con el cuerpo técnico? ¿No tienen las comodidades necesarias? ¿No entrenan bien? ¿O qué sucede con la mayoría de los jugadores de Correcaminos? Lo de ayer es de no creer… pareciera que toda la actitud, las ganas y el carácter se les acabaron en el Clásico Tamaulipeco. Ayer, cayeron 4-1 ante Celaya, y fácil pudieron ser cinco o seis goles.

Si algo se les reconoció en el Clásico, fue la actitud: corrieron, lucharon y pelearon por la victoria, pero no puede haber un cambio tan drástico de un partido a otro y esto me recordó actitudes del torneo pasado, cuando varios jugadores se rebelaron contra el exentrenador… ¿Siguen con lo mismo?… y esta vez sólo es una pregunta, pues hasta donde tengo entendido, NO hay vestidor roto, todo está en orden, no como el torneo pasado donde sí era notorio el mal vestidor que había y todos lo decían… y aunque no es así, por ahora, por sus actitudes de ayer pareciera que si hubiera problemas.

Algunos parecen olvidar la institución que representan, la Universidad que llevan en el pecho y por la que deberían correr hasta el minuto 90. Tengo entendido que no hay retrasos en los pagos, o al menos eso me han comentado, han tenido condiciones aceptables; no viven en lujos como otros equipos, pero tampoco es pretexto para dejar de correr a los 70 minutos… Y no es nuevo: en partidos anteriores ya se les veía caminando.

El problema también es futbolístico. Héctor Hugo Eugui no ha mostrado variantes en los momentos duros. Ayer, Correcaminos tuvo una baja importante: Gerardo Moreno se lesionó un dedo y estará fuera varios días. En su lugar, entró Sergio Treviño, quien intentó hacer un esfuerzo, pero se notó perdido. Era lógico: no es su posición.

¿Dónde está Alexis Villarreal? ¿Alán Aguilar? Jugadores que, en teoría, deberían ser opciones naturales para tomar el puesto de contención cuando falta Moreno. Alexis venía de un torneo regular, sumando minutos y con buen desempeño, pero de la nada lo borraron. Alán mostró cosas interesantes en pretemporada y en Liga Premier, pero tampoco lo toman en cuenta. ¿El pecado es ser victorense? ¿O qué pasa?

El ‘súper refuerzo’ Joel Martínez tuvo pocos minutos, pero no esperes que la solución del goleo sea alguien que su mejor torneo fue hacer tres goles hace un par de años. Y de los otros refuerzos, mejor ni hablamos, porque no me alcanzarían las páginas del periódico para señalar lo que todos los aficionados ya han notado.

Mucho, muchísimo que debe trabajar Héctor Hugo Eugui y su cuerpo técnico. Tengan humildad, escuchen y no se mueran con la suya, es de sabios reconocer errores, corregirlos y renacer en el camino.

No les dé miedo usar a los victorenses, a los jóvenes universitarios; unos tienen pocos minutos y no tienen la misma oportunidad que otros, incluso hasta pareciera que quieren exhibirlos o que no hagan nada, inventándoles posiciones… otros ni si quiera tienen la chance de mostrarse.

Si alguien se va a equivocar, que sean ellos y no otros. Si alguien va a aprender, que sean ellos y no quienes en unos meses se irán, olvidarán a la ciudad y al equipo.

Correcaminos nos recuerda, una vez más, que este equipo necesita una sacudida de pies a cabeza, y si alguien no está dispuesto a dar la cara y correr hasta el último minuto, que deje su lugar a quien sí lo hará.

Como bien lo escribió mi compañero y amigo Dario Vera, a la gente le gusta que se mueran de algo, y eso justo eso, han dejado de hacer en todos los juegos, a excepción del Clásico Tamaulipeco que todos dicen ¿fue un espejismo? Pues por ahora sí.

Nos leemos el martes con más novedades y el estado real de este equipo.

POR. DANIEL VÁZQUEZ