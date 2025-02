¿Cómo “funcionan” los Oscar?

Uno de los reconocimientos, premios más mediáticos que existen para el cine, son sin duda los Premios de la Academia, también conocidos como los Óscar, se hace la aclaración, en ser de los más mediáticos, no los mejores, o de mayor prestigio, ya que en los últimos años no se han caracterizado por seleccionar o premiar lo mejor del arte, si no lo que para su criterio sea lo mas politicamente correcto, lo que “cumpla la agenda”, pero, ¿cómo funcionan estos premios?, ¿que se supone que toman en cuenta?, ¿quiénes son los encargados de seleccionar los ganadores?, ¿porque han perdido credibilidad?, tratemos de responder todas esas interrogantes.

SELECCIÓN

•La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) establece las reglas de elegibilidad para cada categoría,las películas deben ser estrenadas en los cines de Los Ángeles durante al menos una semana para ser consideradas para poder competir.

•Los miembros de la Academia, que está compuesta por aproximadamente 10,000 miembros de la industria cinematográfica, votan en sus respectivas áreas sobre las películas que a su criterio merecen competir, por ejemplo, los directores votan por los mejores directores, los actores por los mejores actores, cinefotografos por los mejores cinefotografosy así en cada una de las ramas.

•Los candidatos más votados pasan a ser Nominados, para después de ello, volver a votar solo por los elegidos y tener un ganador, así de simple, así de sencillo.

CRITERIOS

•Segun la categoría que se esté valorando, varían los criterios, pero al final lo que sí es una constante es que debe de ser la mejor planteada, la mejor elaborada y concreta, asi hablemos de categorías como “Mejor película”, “Mejor actor”, “Mejor actriz”, “Mejor diseño sonoro”, “Mejor vestuario”, “Mejores efectos especiales”, etc.

•Si hablamos de “Mejor película” se debe de observar que tenga excelencia en el tema narrativo, que sea clara, original al momento de contar la historia, tomando en cuenta valores como el guion, la cinematografía, el look encargado del ambiente y reforzar la historia, las actuaciones que sean convincentes. Así podemos hablar sobre cada una de las ternas, simplificando se puede decir que se busca la perfección en cada uno de los proyectos.

CREDIBILIDAD

•Los Premios Óscar han perdido credibilidad debido a varios factores. Uno de los principales motivos es la percepción de que los premios se otorgan más por razones políticas y de marketing que por la calidad artística de las películas. Esto se refleja en la elección de ganadores que no siempre coinciden con las opiniones de los críticos y el público .

• Otro factor que ha contribuido a la pérdida de credibilidad es la falta de diversidad en las nominaciones y los ganadores. En el pasado, los Óscar han sido criticados por su falta de representación de mujeres, personas de color y otros grupos subrepresentados en la industria cinematográfica.

•Además, la ceremonia de los Óscar ha sido objeto de críticas por su enfoque en el glamour y la espectacularidad y no en la sustancia artística de las películas. Esto ha llevado a que algunos vean los Óscar como un evento más de entretenimiento que de reconocimiento a la excelencia cinematográfica.

•Al final los premios de La Academia de una manera u otra son un factor muy importante para el impulso de cualquier artista, ya sea lleno de polémica o talento su fama e imagen se eleva de una manera exponencial.

POR ALEJANDRO MÁRQUEZ