Solicitan donadores de sangre para salvar la vida de su hijo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Diego, un niño originario del ejido Santa Ana, se encuentra en estado crítico tras una cirugía pulmonar de emergencia. Su familia ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para obtener donaciones de sangre tipo O positivo, esenciales para su recuperación.

La comunidad ha mostrado una notable solidaridad. Integrantes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, como Juan Manuel Hernández e Isabel de León, han contribuido económicamente para apoyar a Diego. Sin embargo, la necesidad de donantes de sangre persiste.

Los requisitos para donar sangre incluyen:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar al menos 50 kg.

• Gozar de buena salud general.

• No haber sido sometido a cirugías en los últimos seis meses.

• No haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en el último año.

• No haber padecido enfermedades como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

• No estar embarazada o en periodo de lactancia.

• No haber consumido alcohol en las últimas 48 horas.

• Presentarse con identificación oficial vigente.

Para quienes deseen ayudar, pueden comunicarse con la madre de Diego, Bere, al teléfono 834 273 0948. Además, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, ubicado en Calle Calamaco esquina con Loma Agreste s/n, Fraccionamiento Lomas de Calamaco, Ciudad Victoria, está disponible para recibir donaciones.

La familia de Diego agradece profundamente cualquier apoyo, ya sea mediante la donación de sangre, aportaciones económicas o compartiendo esta información para llegar a más personas. La colaboración de la comunidad es vital para brindar a Diego la oportunidad de una pronta recuperación.

La salud de un niño no debería depender de la falta de recursos. La ayuda de la sociedad puede marcar la diferencia.

Por. Raúl López García