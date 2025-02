Advierten de nuevo efecto secundario ocasionado por el medicamento Ozempic

Una nueva investigación, realizada por hospital Mass Eye and Ear de Boston, en Estados Unidos ha sugerido que el uso del famoso medicamento Ozempic podría estar relacionado con una pérdida de visión. Los científicos han alertado que este fármaco actualmente es empleado, no solo por pacientes que de verdad lo necesitan, sino también por personas que buscan perder peso de forma efectiva.

Aunque el medicamento fue creado para tratar la diabetes tipo 2, en redes sociales – y entre las celebridades de Hollywood -, se ha vuelto popular debido a que su uso causa un efecto secundario de pérdida de peso. De esta manera, el producto se promociona en TikTok e Instagram como una alternativa para bajar de peso de forma rápida y efectiva. Sin embargo, decenas de médicos han advertido sobre los peligros relacionados con el abuso de este fármaco.

Para entender el uso del Ozempic, la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha explicado que el medicamento contiene semaglutida, la cual funciona imitando a una hormona que se libera – de forma natural – en el cuerpo después de comer y su función es estimular la producción de insulina, misma que regula el azúcar en sangre y envía señales de saciedad al cerebro del paciente, lo que ayuda a reducir la ingesta calórica de una persona.

Advierten que el uso de Ozempic podría estar relacionado con la ceguera

Aunado a ello, el medicamento – distribuido por el laboratorio danés Novo Nordisk A/S – hace más lento el proceso de vaciado gástrico, por lo que las personas que consumen este medicamento se sienten saciadas durante más tiempo después de cada comida. Derivado de ello, el fármaco no solo ha sido empleado por los pacientes de diabetes tipo 2, sino que también es utilizado por personas con trastornos alimenticios que buscan bajar de peso de forma rápida y efectiva, lo que ha ocasionado un fuerte debate entre médicos y pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2.

En medio del abuso del Ozempic para bajar de peso, un nuevo estudio – realizado por investigadores del hospital Mass Eye and Ear de Boston, en Estados Unidos – ha revelado que los pacientes que abusen de este medicamento podría padecer una neuropatía óptica isquémica anterior (NAION, por sus siglas en inglés). La investigación – compartida en la revista JAMA Ophthalmology – el NAION supone la segunda causa principal de ceguera del nervio óptico y la causa más común de ceguera repentina del nervio óptico.

¿Es recomendado usar Ozempic para bajar de peso?

Según los especialistas que realizaron el estudio, la pérdida visual causada por la NAION es indolora y no existen tratamientos efectivos, por lo que causa la pérdida visual permanente en un ojo. Sin embargo, los expertos dicen que aún no hay suficientes datos para sugerir que los pacientes deberían preocuparse o dejar de tomar sus medicamentos. Ante esta situación, las personas que ingieran semaglutida para controlar el azúcar en sangre o para perder peso deben acudir con su médico para confirmar si este medicamento es adecuado para ellos, o no.

Finalmente, los expertos han comentado que Ozempic solo es recomendado para los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Los especialistas no aconsejan ingerir este fármaco para perder peso, en este sentido, la recomendación es cuidar la salud en general, tales como hacer ejercicio y comer saludablemente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO