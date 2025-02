Diseñador exige a Ángela Aguilar le devuelva vestidos que le prestó hace 5 años

Ángela Aguilar enfrenta una nueva controversia, pero esta vez no tiene relación con su matrimonio con Christian Nodal ni con sus recientes declaraciones. Ahora, el problema viene de la mano del diseñador Jacob Mier, quien asegura que la cantante nunca devolvió dos vestidos exclusivos que le prestó hace más de cinco años.

El diseñador, reconocido por haber trabajado con figuras como Jennifer Lopez y Paris Hilton, contó en el programa «El Gordo y La Flaca» cómo conoció a la artista y por qué decidió confiar en ella.

Jacob Mier cuenta cómo Ángela Aguilar obtuvo los vestidos

Según Mier, su primer encuentro con Ángela ocurrió en 2019, cuando la cantante tenía 16 años y visitó su tienda en Los Ángeles en busca de un atuendo para un evento en México. Aunque al principio él no sabía quién era, su asistente la reconoció y lo convenció de ayudarla.

«Vino con su mamá, tenía 16 años. Iba para unos premios de influencer en México. Era una chica muy hermosa y yo como diseñador quería ayudarla», explicó en la entrevista.

Ángela mostró interés en dos vestidos que ya habían sido usados por Carrie Underwood y Mel B, exintegrante de las Spice Girls. Aunque Mier tenía dudas sobre prestarlos, finalmente accedió tras llegar a un acuerdo con la cantante.

«No le cobré nada, solo se los di (los vestidos). Usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que los iba a lucir, me iba a traer fotos y luego los traería de regreso», comentó el diseñador.

Diseñador pide que Ángela Aguilar le devuelva los vestidos

Han pasado cinco años desde ese acuerdo y Mier asegura que nunca volvió a saber de Ángela ni de los vestidos. Durante las primeras semanas intentó comunicarse con ella, pero luego perdió contacto.

«Las primeras dos semanas la llamaba y le preguntaba: ¿todo está bien? Pero después perdí el contacto. ¡Quiero mis vestidos de regreso! Nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera», declaró el diseñador.

Mier también explicó que su política no permite que las prendas prestadas a una celebridad sean usadas por otra persona sin su autorización. Por eso, le preocupa no saber qué pasó con sus diseños.

Desesperado por recuperar su trabajo, el diseñador envió un mensaje directo a la cantante.

«Solo quiero que me diga qué pasó con los vestidos, que (si los perdió) alguien me llame y me diga: ‘esto pasó y vamos a pagar por ellos'», expresó.

El diseñador expresó que cada uno de los vestidos tiene un precio de 12 mil 500 dólares, es decir, más de 250 mil pesos, pero que después de que fueran usados por celebridades tienen un costo más elevado.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni su madre han respondido a las acusaciones. Mientras tanto, la cantante sigue en el ojo del huracán, pues recientemente también ha sido criticada por su cambio de imagen.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR