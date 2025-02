Pescadores piden permiso para laborar

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un grupo de pescadores se presentó a las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Tampico, para solicitar un permiso que les permita continuar con su actividad, pero las autoridades se han negado y esto generó que los afectados amenacen con bloquear las calles.

Hace unos días personal de la Secretaría de Marina acudió al malecón de Playa Miramar para derribar los muelles y retirar las herramientas de trabajo de los pescadores.

Héctor Meyer, dedicado a la pesca comentó que hay afectados en colonias de Pueblo Viejo, Pánuco y Tampico, pero no logran tener diálogo con los representantes de CONAPESCA.

“Nosotros venimos más que nada a CONAPESCA a ver si nos pueden otorgar un permiso o una prórroga para poder trabajar libres en el Río Pánuco. Somos cientos de familias de pescadores que vivimos años y años de la pesca de ahí del río”.

A pesar de entender que existen regulaciones como las vedas, los pescadores expresaron su frustración por la negativa a otorgarles un documento oficial que les permita operar.

“Nos dicen que no nos pueden dar nada y aquí estamos, pidiendo una oportunidad para seguir trabajando, porque si no, no sabemos cómo vamos a seguir”, agregó otro de los pescadores presentes.