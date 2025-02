Asesor de Donald Trump propone modificar la frontera entre Estados Unidos y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.Un alto funcionario de la Casa Blanca ha propuesto redibujar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en medio de la intención del expresidente Donald Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 del país. El plan fue impulsado por Peter Navarro, uno de los asesores más cercanos a Trump, quien presionó a los negociadores estadounidenses para que discutieran la posibilidad con sus homólogos canadienses, según reveló el diario británico The Telegraph.

«Navarro recomendó revisar la frontera con Canadá-Estados Unidos, lo cual es una locura y peligroso», afirmó una fuente cercana a las negociaciones.

Ante esta propuesta, el gobierno canadiense decidió suspender las conversaciones bilaterales hasta que el Senado de Estados Unidos confirme a Jameson Greer (como Representante Comercial de los Estados Unidos) y Howard Lutnick (como secretario de Comecio), dos miembros entrantes del gabinete de Trump que son vistos en Ontario como opciones menos radicales.

«Los canadienses han dicho a su gente que retrase la negociación con el gobierno de Estados Unidos hasta que el Senado confirme a Jameson Greer y Howard Lutnick», agregó la fuente.

Navarro también propuso que Canadá sea expulsado de la alianza de inteligencia «Cinco Ojos», el grupo de intercambio de información más importante del mundo, compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Otra de las tensiones entre ambos países es la intención de Trump de retomar el proyecto del oleoducto Keystone XL, un gasoducto de 9 mil millones de dólares que transportaría hasta 830 mil barriles de petróleo diarios desde Canadá hasta refinerías en Estados Unidos. La obra, propuesta en 2008, fue bloqueada en su momento por el expresidente Joe Biden, pero Trump ha expresado su deseo de revivirla.

«La compañía que construye la tubería Keystone XL, que fue brutalmente eliminada por la incompetente administración Biden, debería volver a América y construirla, ¡ahora!», escribió Trump en su red social.

Trump y su postura sobre Canadá

El expresidente ha declarado en varias ocasiones que Canadá debería convertirse en parte de Estados Unidos, algo que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha rechazado categóricamente.

Trudeau fue captado en un micrófono abierto, advirtiendo que las constantes menciones de anexión de Trump «podrían convertirse en algo real», después de haber descartado previamente la propuesta como una broma. En una reunión de gabinete, Trump insistió en que Estados Unidos protege a Canadá sin recibir compensación justa.

«Protegemos a Canadá, pero no es justo. No es justo que no estén pagando su camino, y si tuvieran que pagar su camino, no podrían existir», afirmó Trump.

En respuesta, Canadá ha impuesto aranceles del 25% a productos estadunidenses valorados en 155 mil millones de dólares, incluyendo alcohol, muebles y jugo de naranja.

«No queremos estar aquí. No pedimos esto. Pero no retrocederemos», declaró Trudeau. «Ciertamente no estamos buscando escalar el conflicto, pero defenderemos a Canadá».

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la propuesta de Navarro ni sobre las tensiones comerciales con Canadá.

Con información de EXCÉLSIOR