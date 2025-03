Hasta parece plan con maña…

Triste realidad, el sistema político de este México lindo y querido seguirá lleno de corruptos y plagado de nepotismo, de acuerdo a los planes de los actuales legisladores federales continuará hasta el 2030 la elección consecutiva, es decir, se podrán reelegir algunos alcaldes y legisladores.

Pero no solo eso, igual los cargos públicos podrán seguir siendo parcelas familiares, pasando de consanguíneo a consanguíneo con el orgullo de su nepotismo.

Cuando el pueblo mexicano ya celebraba una iniciativa enviada al poder legislativo por parte de la Presidenta de México para “acabar con el nepotismo, la reelección y corrupción” resulta que acabar con esas prácticas no es urgencia para los legisladores federales.

Claro, luego de aprobada, si entrara en vigor en el 2027 como estaba prevista, el deseo de seguir lucrando con los presupuestos coartaría los deseos y ambiciones de muchos de ellos y de sus familias.

Como dijeran en el rancho, “que dice mi papá que siempre no” y pues la iniciativa de ley que la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, esa que prácticamente la mandataria nacional dijo que iba con carácter de urgente para acabar con el nepotismo y la elección consecutiva, resulta que, por así convenir a los intereses de algunos legisladores federales tendrá que esperar para después.

Dicen que siempre no es urgente acabar con el nepotismo, la reelección y la corrupción, por lo tanto, la iniciativa de la Presidenta no entrará en vigor para el 2027, sino que será hasta el 2030, ya cuando personajes como RICARDO MONREAL, FELIX SALGADO MACEDONIO, MAKI ORTIZ, y muchos más, se salgan con la suya, que sus compromisos queden saldados, aparte de que sus familias o ellos mismos continúen en el poder y los presupuestos.

Es decir, los puestos públicos podrán seguir siendo heredados por un buen tiempo más, los imperios de algunas familias seguirán lucrando con los recursos del pueblo por varios periodos y violentando los derechos de muchos ciudadanos.

Fue el senador del PVEM, MANUEL VELAZCO, quien presentó la inconformidad en cuanto a la Propuesta de la Presidenta de que entrara en vigor en el 2027, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA dice que la postergación, el presentar una reserva para que la iniciativa de SHEINBAUM se aplique hasta el 2030, es para darle gusto al Senador Verde y pueda acomodar sus cartas, saldar sus compromisos en algunos estados., puede ser que así sea, pero hay la sospecha de que los morenos son los más interesados, que todo es plan con maña.

¿Apoco el PVEM se manda solo?, obvio no, siempre ha sido comparsa del sistema, baila al ritmo que le toquen y se duda que en esta ocasión sea diferente., da la impresión que solo está siguiendo instrucciones obviamente donde él, VELAZCO también sale ganando.

Hasta parece que MONREAL, SALGADO, ADAN AUGUSTO y un montón de legisladores que quieren seguir viviendo del pueblo le hicieron manita de puerco para que se inconformara por la iniciativa para acabar desde ya con la reelección y el nepotismo, o ¿tiene más fuerza MANUEL VELAZCO que la mismísima Presidenta o cómo?, obviamente no, ni el beso de SHEINBAUM, en su toma de protesta, en la mano del Senador Verde decía tanto. Que, si el PVEM contribuyo para que MORENA tenga la mayoría aplastante, hasta estén sobrerrepresentados en las cámaras es otra cuestión y se duda que eso sea suficiente para hacer presión, Obviamente hay acuerdos mayores entre ellos.

Mala, muy malas señales le están dando los próceres nacionales al pueblo luego de guardar el machete para cortar la corrupción y el nepotismo en nuestro país.

Lo peor, ponen en evidencia la palabra y mando de la mandataria nacional, el que se posponga la entrada en vigor de la reforma de ley para acabar con el nepotismo y la reelección es cómo decirle al pueblo que una cosa es lo que la presidenta proponga o los discursos que diga, pero otra muy distinta es lo que realmente quiere que se haga o que la dejen hacer.

Cuestionada al respecto en la mañanera la Presidenta dijo que era su propuesta, pero hay una alianza y es por ese motivo la postergación ¿apoco no sabía que el Verde y morena, como dijera la canción de Timbiriche, son uno mismo? Igual dice la mandataria nacional que espera que los de su partido si se apliquen y no entren en temas de reelección o nepotismo, pero es obvio que en unos dos años la recomendación ni recordaran personajes como los MONREAL, los SALGADO, los BATRES que parecen plaga en el sistema, y muchos más.

En fin, la situación es que los Senadores avalaron la iniciativa de ley de CLAUDIA SHEINBAUM donde se propone acabar con el nepotismo y la reelección, pero la alargan para que entre en vigor hasta el 2030, dicen que atendiendo una inconformidad de MANUEL VELAZCO como si éste se mandara solo o tuviera tanto poder que hasta pudo posponer una reforma de la mandataria nacional, todo parece un juego perverso entre los encumbrados nacionales, se ve como si todo eso de la reforma es solo plan con maña.



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ