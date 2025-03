Mhoni Vidente envía fuerte mensaje a Grupo Firme

CIUDAD DE MÉXICO.-Este miércoles 26 de febrero, Grupo Firme, amigos, equipo de trabajo y fanáticos se despertaron con una fuerte noticia, pues la agrupación liderada por Eduin Caz recibió una fuerte advertencia por parte de un grupo criminal, los cuales pidieron a la banda no presentarse en el Carnaval de Mazatlán el próximo 1° de marzo.

Ante esta situación, horas más tarde, Eduin Caz y su equipo de trabajo comunicaron a través de redes sociales que su presentación de esa fecha en dicho Carnaval quedaba cancelada. Sin embargo, antes de que se diera a conocer esta decisión, Mhoni Vidente hizo una seria advertencia al líder de Grupo Firme.

Mhoni Vidente advierte a Grupo Firme de la envidia que le tienen

Fue durante el programa “Pregúntale a Mhoni” el cual se transmite en las redes sociales de esta casa editorial todos los miércoles de 11:00 am a 12:00 pm. Es justamente en este espacio en donde la vidente cubana dedicó unas palabras a Eduin Caz y el equipo de trabajo de Grupo Firme.

Y es que, para Mhoni saber que esta agrupación recibió una advertencia por parte de un grupo criminal la impactó mucho, sobre todo por la forma en que se dio: “Si se habían visto ame** pero no con restos humanos, las que recibió Peso Pluma y Natanael Cano nada más eran pancartas… la amena** que le hacen a Grupo Firme que no se presente el 1° de marzo en Mazatlán y le manda decir un cartel y pues mejor corro…”

Además de recomendarle a Eduin Caz cancelar su presentación en Mazatlán este 1° de marzo, la famosa vidente aseguró que debido al coraje que le tienen, podrían sufrir un atentado en el avión rojo en el que se transportan.

“Se le recomienda no ir, ahí te das cuenta que alguien le trae mucho coraje al Grupo Firme…el problema no es que se presente, el problema es el avión que se lo quieren tumbar, él llegando o aterrizando a Sinaloa, recordemos que ellos tienen un avión rojo ¿no?, que es particular de Grupo Firme y pues estas personas tienen todo el armamento habido y por haber…”, dijo Mhoni

¿Podrían tener el mismo destino que Jenni Rivera?

En esta misma advertencia, Mhoni Vidente recordó el fatal final de “La diva de la banda”, quien también recibió un mensaje por parte de un grupo criminal para que no se presentará en Monterrey, pero, ella y su equipo hicieron caso omiso.

“El problema es que le pase igual que a Jenni Rivera, que le tumbe el avión, aquí tienen que tomar medidas…aquí es no vayas, tener cuidado no lo quieren dejar llegar y le quieren tumbar el avión”, finalizó Mhoni

